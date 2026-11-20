▲ 20일 코스피와 코스닥이 5% 넘게 급락 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4,869.96에 거래를 마쳤다. 종가기준으로 3거래일 만에 다시 '5천피'(코스피 5,000) 밑으로 내려왔다.

오늘(20일) 원/달러 환율은 달러 강세와 증시 급락에 따른 위험회피 심리로 상승했습니다.서울 외환시장에서 원/달러 환율은 오후 3시 30분 기준 전날보다 6.2원 오른 1,336.2원을 기록했습니다.환율은 1,330원대 중후반에서 움직이다 오후 한때 1,340.3원까지 오른 뒤 상승 폭을 줄였습니다.미국 연방준비제도의 금리 인상 경계에 따른 달러 강세와 국내외 증시 급락으로 인한 위험자산 회피 심리가 반영된 것으로 보입니다.코스피는 전날보다 5.21% 내린 4,869.96에, 코스닥은 5.71% 떨어진 645.68에 거래를 마쳤습니다.외국인은 유가증권시장에서 1조 1천320억 원어치를, 코스닥시장에서 1천712억 원어치를 순매도했습니다.간밤 뉴욕증시에서도 3대 지수가 모두 2% 넘게 떨어졌습니다.원/엔 재정환율은 100엔 당 839.30원으로, 전날보다 5.47원 올랐습니다.(사진=연합뉴스)