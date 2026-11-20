▲ 20일 코스피와 코스닥이 5% 넘게 급락 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4,869.96에 거래를 마쳤다. 종가기준으로 3거래일 만에 다시 '5천피'(코스피 5,000) 밑으로 내려왔다.

오늘(20일) 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 7%와 6% 가까이 떨어진 채 장을 마쳤습니다.유가증권시장에서 삼성전자는 전날보다 7.01% 내린 18만 3천100원에 거래를 마쳤습니다.삼성전자는 4%대 하락으로 출발한 뒤 계속 낙폭을 키워 한때 18만 1천400원까지 떨어지기도 했습니다.SK하이닉스는 전날보다 5.92% 내린 111만 3천 원에 마감했습니다.SK하이닉스는 장 초반 7% 넘게 밀렸다가 하락분을 일부 만회했습니다.간밤 뉴욕증시에서 3대 지수가 모두 2% 넘게 떨어진 분위기가 국내 증시로 이어진 모양새입니다.특히 엔비디아에 이어 AMD도 중국 관련 제재 위험에 노출됐다는 의혹이 제기되면서 AI·반도체주의 낙폭이 커졌고, 필라델피아 반도체 지수는 2.42% 하락했습니다.삼성전자와 TSMC가 미국의 새 수출통제에 따라 중국 고객사에 일부 칩 출하를 중단했다는 영국 파이낸셜타임스 보도도 규제 강화 우려를 키웠습니다.유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 1조 1천411억 원과 9천513억 원어치를 순매도했고, 개인은 1조 5천950억 원어치를 순매수했습니다.(사진=연합뉴스)