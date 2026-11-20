검은 승합차가 승객들을 태우고 밤길을 내달립니다.



경찰이 세워보니, 면허가 없는 불법 콜밴 업체였습니다.



서울경찰청은 수도권 일대에서 인천공항까지 운행하는 불법 콜밴 업체를 운영한 혐의로 50대 A 씨 등 109명을 검거했다고 밝혔습니다.



주범인 A 씨는 구속됐습니다.



A 씨와 인척 관계인 40대 B 씨 등은 지난 2024년 3월부터 올해 9월까지 불법 콜밴 업체 2곳을 운영한 혐의를 받습니다.



이들은 면허가 없는데도 정상 업체인 것처럼 인터넷에 허위 광고를 올리고 국내 일반 기업과 병원, 관광객 등 고객 5천여 명을 확보해 영업한 걸로 나타났습니다.



주로 단체 비밀대화방을 통해 고객을 알선했는데, 가입료와 운송료 등 명목으로 약 38억 원을 벌어들인 걸로 파악됐습니다.



일당은 또 인천공항 인근에 콜밴 기사 대기장소인 이른바 휴게방을 운영하며 기사들로부터 매달 10만 원씩 이용료도 받아 챙긴 걸로 드러났습니다.



경찰은 불법 콜밴 차량들이 과속과 급차선 변경 등 난폭운전을 일삼는다는 첩보를 입수하고 수사에 나섰습니다.



경찰 조사 결과, 콜밴기사 100명 중 63명은 신호위반과 중앙선 침범, 과속 등으로 통고처분을 3회 이상 받은 교통법규 상습위반자로 확인됐습니다.



특히 이 가운데에는 속도위반 53회와 신호위반 12회 등 총 67회에 걸쳐 교통법규를 위반한 기사도 있었습니다.



경찰은 일당을 여객자동차운수사업법 위반 혐의로 서울지방공소청에 송치하는 한편, 불법 운행 차량에 대해선 관할구청에 180일의 운행정지처분을 통보했습니다.



(취재 : 이태권, 영상편집 : 최진화, 제작 : 디지털뉴스부)