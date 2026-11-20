▲ 생전의 피트 로즈

2024년 세상을 떠난 미국프로야구 메이저리그(MLB)의 전설 피트 로즈가 사후 사면됐습니다.AP통신은 오늘(20일) 도널드 트럼프 미국 대통령이 1990년 허위 세금 신고 혐의로 유죄 판결을 받은 로즈를 사면했다고 보도했습니다.트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 "위대한 야구 슈퍼스타이자 전설인 로즈를 완전하게 사면했다"고 밝혔습니다.로즈는 MLB 최다 안타(4천256개)를 비롯해 최다 경기 출전(3천562경기), 최다 타석(1만 5천890), 최다 단타(3천215개) 등 많은 기록을 보유한 MLB의 전설입니다.그러나 신시내티 감독으로 활동하던 1985년부터 1987년까지 소속 팀 경기에 돈을 거는 불법 도박을 한 사실이 드러나 1987년 MLB에서 영구 제명됐습니다.1990년엔 4년간 소득 35만 4천968달러(약 4억 8천만 원)를 신고하지 않은 혐의로 징역 5개월과 벌금 5만 달러, 보호관찰 1년을 선고받았습니다.로즈는 이후 MLB 사무국의 영구 제명 징계가 과하다며 꾸준히 복권을 신청했으나 뜻을 이루지 못한 채 2024년 83세의 일기로 세상을 떠났습니다.로즈의 복권 및 사면은 트럼프 대통령의 지원 속에 속도를 냈습니다.로즈는 지난해 5월 MLB 사무국으로부터 복권돼 2028년부터 명예의 전당 입회 자격을 얻게 됐습니다.이어 트럼프 대통령의 이번 조처로 형사 범죄까지 사면받았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)