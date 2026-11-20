▲ 양준석

2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 중동 원정 2연전을 앞둔 농구 대표팀이 부상 탓에 선수를 대거 교체했습니다.대한민국농구협회는 이정현(소노), 허훈(KCC), 변준형(정관장), 유기상(LG), 안영준(SK)이 부상으로 남자 대표팀 명단에서 제외됐다고 오늘(20일) 밝혔습니다.이들을 대신해 양준석(LG), 강성욱(kt), 김승우(연세대), 서명진(현대모비스), 이두원(kt)이 발탁됐습니다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 남자 농구 대표팀은 카타르 도하에서 27일 카타르, 30일 사우디아라비아와 월드컵 아시아 예선 2라운드 경기를 치릅니다.9월 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 12년 만의 금메달을 일군 뒤 남자 농구 대표팀의 첫 소집인데, 이미 부상으로 이우석(현대모비스)과 하윤기(kt)를 계획대로 소집하지 못해 이규태(삼성), 이동근(고려대)을 대체 발탁한 바 있습니다.여기에 선수단이 충북 진천 국가대표선수촌에 모이는 이날 대거 5명 교체가 발표돼 최초 선발된 명단 12명 중 7명이 바뀌는 보기 드문 상황이 벌어졌습니다.대표팀은 22일 밤 카타르로 출국합니다.(사진=대한민국농구협회 제공, 연합뉴스)