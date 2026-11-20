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▲ 여자프로농구 1라운드 MVP 이해란

여자프로농구 용인 삼성생명의 1라운드 선두 돌풍을 이끈 이해란이 처음으로 라운드 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.한국여자농구연맹(WKBL)은 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 1라운드 MVP를 뽑는 기자단 투표 결과 이해란이 총 69표 중 가장 많은 22표를 얻어 수상자로 선정됐다고 오늘(20일) 밝혔습니다.투표에서 홍유순(신한은행·19표), 김단비(우리은행·15표), 노구치 사쿠라(신한은행·10표) 등을 따돌린 이해란은 프로 데뷔 이후 처음으로 라운드 MVP의 영예를 안았습니다.2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달 주역인 이해란은 정규리그 1라운드 5경기에서 평균 35분을 뛰며 17.8점, 9.4리바운드, 2.0어시스트, 1.8스틸을 올리며 맹활약했습니다.득점은 리그 전체 2위, 스틸은 공동 2위, 리바운드는 3위에 해당할 정도로 전천후 활약을 펼쳤습니다.이해란의 활약을 앞세운 삼성생명은 1라운드 4승 1패를 기록, 인천 신한은행과 공동 선두에 올랐습니다.WKBL 심판부와 경기부 투표로 뽑는 1라운드 기량발전상(MIP)은 신한은행의 박진영에게 돌아갔습니다.1라운드 5경기에서 평균 33분 49초를 소화하며 10.2점, 2.6리바운드를 올린 박진영은 총 46표 중 16표를 받았습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)