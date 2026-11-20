▲ 무소속 한동훈 의원이 20일 국회 로텐더홀에서 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련한 입장을 밝히고 있다.

무소속 한동훈 의원은 오늘(20일) 과거 자신에 대한 국민의힘 윤리위원회의 제명 징계가 조작됐다는 의혹이 제기된 데 대해 "결국 진실이 드러나는 것 같다"고 밝혔습니다.한 의원은 오늘 국회에서 기자들과 만나 "제명 과정에 이런 식의 기획과 공작이 있었을 것이라곤 예상했지만 내부자가 직접 증거를 갖고 하리라는 생각은 못 했다"고 말했습니다.이어 "결국 하나씩 바로잡히는 과정이라 생각한다. 잘 지켜보겠다"고 덧붙였습니다.또 "제가 당 대표를 하는 과정에서 윤석열 전 대통령의 잘못한 부분들을 어떻게든 바로잡으려 노력했고 그 과정에서 갈등이 있었다. 올바르게 행동한 것이 자랑스럽진 않아도 다행스럽게 생각한다"고 언급했습니다.한 의원은 최근 국민의힘 추경호 대구시장이 계엄 해제 표결 방해 혐의 1심 재판에서 무죄를 받은 것을 계기로 장동혁 대표가 "우리 당 안에도 '내란몰이' 세력이 있었다. 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것"이라고 한 데 대해 "과거의 자신을 돌아보고 싸우라"고 맞받았습니다.한 의원은 "어제 장 대표께서 한덕수 전 총리에 대한 대법원의 판결에 대해 아주 강하게 환영하는 입장을 내셨던데 제가 잘 본 것 맞죠"라며 "한 전 총리에 대한 판결은 윤 전 대통령의 계엄이 내란죄에 해당한다는 걸 명확히 확인한 판결이다. 제가 당 대표 자격으로 계엄을 막지 않았다면 지금 어떻게 됐을지 생각해보라"고 전했습니다.이어 "과거엔 저와 전혀 다른 행동을 한 분들이 지금 와서 그렇게 말씀한다고 해서 진실과 상식이 바뀌지 않는다"고 설명했습니다.그러면서 "아직 상처받고 불편하신 분들이 굉장히 많으시지만 대법원이 이 상황에 대해 법적 규정을 했다. 그럼 이제 보수가 미래를 보고 승리하기로 해야 한다"며 "당파적인 극단적 생각을 갖고는 민주당의 친위 쿠데타와 내란 세력과의 싸움에서 이길 수 없다"고 재차 강조했습니다.한 의원은 또 "추경호 전 원내대표에 대해 전 어떤 증거관계를 알 수 없는 상황이었다. 그래서 영장 단계서부터 말씀드렸던 것"이라며 "그 과정에서 여러 음해를 하기도 하지만 말이 되겠나. 그런 말 하는 사람들은 이 무죄 판결에 별로 기여하지 않은 것 같다"고 밝혔습니다.이어 "추 전 원내대표께도 이후 서로 연락하면서 건강 챙기시란 말씀을 드렸다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)