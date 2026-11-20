앞으로 대학수학능력시험 등에서 스마트기기로 부정행위를 하다 적발되면 최대 10년간 수능시험을 볼 수 없게 됩니다.



또 2027학년도 수능시험 현장에서 부정행위로 의심되는 와이파이와 블루투스 신호가 포착돼 기록을 분석 중입니다.



오늘(20일) 서울 정부청사에서 열린 수능 부정행위 대응 1차 전담회의에서 한성숙 국무총리가 이 같이 밝혔습니다.



한 총리는 이 자리에서 "어제 수능 시험 현장에서 모두 111명이 스마트 전자기기를 소지해 부정행위로 적발됐다"며 "적발되지 않은 부정행위도 끝까지 찾아내겠다"고 말했습니다.



특히 전담 감독관이 의심스러운 전파 기록을 발견했다며 철저히 조사하겠다는 뜻을 내비쳤습니다.



[한성숙/국무총리 : 어제 시험장에서는 전담 감독관이 의심되는 와이파이와 블루투스 신호를 기록하고 저장해뒀습니다. 이 기록을 분석해서 부정행위가 의심되는 사례는 수사 의뢰하도록 하겠습니다.]



아울러 국민권익위원회를 중심으로 부정행위 의심 사례를 제보 받겠다고 덧붙였습니다.



정부는 신고나 제보된 사례가 실제 부정행위로 확인되면 1억 원 상당의 포상금을 지급할 계획입니다.



부정행위자에 대한 엄단 의지도 드러냈습니다.



모든 부정행위자는 올해 수능 시험을 무효 처리하고, 잘못의 경중을 따져서 행정적, 형사적 책임을 추가로 묻겠다고 밝혔습니다.



이와 함께 수능 응시 제한 기간을 현행 1년에서 최대 10년으로 확대하고, 올해부터 당장 적용될 수 있도록 국회에서 논의 중이라고 설명했습니다.



특히 이미 대학에 입학했더라도 부정행위였다는 게 드러날 경우 해당 대학의 입학을 취소하고 퇴학 조치하겠다고 강조했습니다.



이 경우는 다른 대학의 입학도 10년 간 금지한다는 의지도 밝혔습니다.



한 총리는 이번 수능에서 드러난 문제점과 현장의 의견을 면밀히 분석해서 기술적 대응 강화를 포함한 대책 마련에 착수하겠다고 전했습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)