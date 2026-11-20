▲ 여순사건 당시 모습

여수·순천 10·19 사건 당시 불법 체포·연행으로 사형을 선고받은 희생자가 78년 만에 무죄를 선고받았습니다.여순사건 희생자와 관련해 유족 대신 공소청이 직접, 지난해 신설된 특별재심 조항에 따라 재심을 청구한 첫 사례였습니다.광주지법 형사 12부(장우석 부장판사)는 포고령 위반 혐의로 기소돼 사형을 선고받은 여순사건 희생자 A 씨에 대한 재심에서 무죄를 선고했습니다.A 씨는 여순사건 당시 경찰에 체포, 연행돼 1948년 11월 29일 호남 계엄지구 고등군법회의에서 사형을 선고받았습니다.가족들은 A 씨의 수사와 재판 과정에서 아무런 통지를 받지 못하고 생사조차 확인하지 못한 것으로 조사됐습니다.유일한 유족인 A 씨의 조카 77살 B 씨는 2024년 6월 여순사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회에서 A 씨를 희생자로 결정하자 4개월 뒤 재심을 청구했으나 기각됐습니다.형사소송법에서 규정한 재심 청구권자(피고인 본인, 배우자, 직계친족, 형제자매)에 해당하지 않았기 때문입니다.광주지방공소청 순천지청은 여순사건 희생자 관련 재심 청구 결정 46건을 전수 조사해 이 사례를 파악하고 지난해 11월 직권으로 특별재심을 청구했습니다.광주지법은 올해 7월 재심 개시 결정 이후 4개월여 만에 무죄 판결을 했습니다.지난해 1월 여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법에 신설된 특별재심 조항은 형사소송법상 일반 재심에 비해 사유 입증 방법이나 정도가 간소해 재판 절차도 신속하게 진행할 수 있게 됐습니다.다만 사망 등으로 '재심 청구권자'가 없어지게 되면 청구 자체가 어렵습니다.공소청은 배우자, 직계친족, 형제자매뿐 아니라 여순사건 진상규명위원회에서 유족으로 결정된 사람은 특별재심을 청구할 수 있도록 관련 법안 개정을 검토하는 것도 건의했다고 전했습니다.(사진=지영사 제공, 연합뉴스)