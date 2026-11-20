▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 중국에서 사상 첫 미국·중국·러시아 3자 정상회담을 한 직후부터 우크라이나에 대한 공격을 강화하고 있습니다.로이터 통신에 따르면 비탈리 클리치코 키이우 시장은 회담 이튿날인 20일 우크라이나 수도 키이우의 드니프로강을 가로지르는 교량 3곳이 러시아 탄도미사일 공격으로 피해를 봤다고 텔레그램을 통해 밝혔습니다.AFP통신도 이날 러시아군이 미사일과 드론을 이용해 키이우 교량 3곳을 타격해 2곳이 피해를 봤다고 전했습니다.이 때문에 강 오른쪽에서 왼쪽 둔치로 차량 통행이 통제되고 있습니다.키이우에는 400만 명의 시민이 살고 있는데 드니프로강 동·서안을 잇는 다리는 8개에 불과합니다.푸틴 대통령은 전날 기자회견에서 3국 정상회의 직전 감행된 우크라이나의 크림대교 공격을 언급하며 "우리의 보복 조치가 훨씬 더 고통스러울 것"이라며 응징을 예고했습니다.앞서 우크라이나군은 지난 16∼17일 미사일과 드론으로 크림대교를 공격했습니다.크림대교는 2014년 러시아가 우크라이나 영토인 크림반도를 강제 병합한 이후 2018년 푸틴 대통령이 직접 개통한 다리로 양국 갈등의 상징으로 여겨집니다.크림반도 해안에서 촬영된 사진을 보면 우크라이나의 공격으로 교량의 안정성을 담보하는 아치뿐 아니라 아스팔트 도로 약 200ｍ가 바다로 무너져 내렸습니다.3자 정상회담 당일에는 러시아의 공습으로 1명이 숨지고 최소 4명이 다쳤습니다.키이우 북부 오볼론스키에서는 러시아군 공격으로 건물에서 화재가 발생했으며 동북부 하르키우에서도 러시아군의 드론 공격으로 병원이 피해를 봤습니다.키이우 시내에 있는 오스트리아·네덜란드 대사관도 공습으로 건물 일부가 부서졌지만 인명 피해는 없는 것으로 확인됐습니다.톰 베렌드선 네덜란드 외교장관은 "이번 사건을 용납할 수 없다"며 러시아 측에 강하게 항의했습니다.이번 사건은 네덜란드 방산 스타트업인 데스티누스가 우크라이나의 크림대교 공격에 자사의 순항미사일 '루타 블록 1' 9발이 동원됐으며, 이 가운데 7발이 교량에 명중했다고 확인한 뒤 벌어졌습니다.러시아의 대사관 공격과 네덜란드 기업의 우크라이나에 대한 미사일 공급 사이에 연관성이 있는지는 확인되지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)