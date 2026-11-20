▲ 정동영 통일부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사 집무실에서 미셸 스틸 주한미국대사를 만나 악수하고 있다.

정동영 통일부 장관은 오늘(20일) 오전 정부서울청사 집무실에서 미셸 스틸 주한미국대사를 접견하고, 한반도 정세와 대북정책 전반에 대한 의견을 나눴습니다.통일부에 따르면 정 장관은 먼저 스틸 대사의 주한미국대사 부임을 진심으로 환영한다고 인사를 건넸습니다.이어 한국과 깊은 인연을 가진 대사의 부임으로 한미 관계가 더 긴밀하게 발전할 것으로 본다는 기대감을 전했습니다.정 장관은 또 한반도의 평화와 안정에 한미 간 공조가 필수적임을 언급하고, 굳건한 한미동맹을 토대로 남북대화와 북미대화를 재개해 한반도에 공고한 평화를 정착시켜 나가야 한다고 강조했습니다.아울러 비무장지대(DMZ) 등 접경지역에서의 우발적 충돌을 방지하고 한반도의 항구적 평화체제 구축을 위한 한국 정부의 노력을 설명하며, 이에 대한 미국 측의 변함없는 지지와 협력을 당부했습니다.양측은 한미동맹이 역내 평화와 번영의 핵심축임을 재확인하고, 한반도 문제 관련 소통을 계속해 나가기로 했다고 통일부는 밝혔습니다.이날 만남은 지난 7월 말 스틸 대사의 부임 후 근 4개월 만에 성사됐습니다.주한미국대사는 통상 부임 직후 또는 한 달 이내에 통일부 장관을 예방한 전례에 비춰 이례적으로 늦은 상견례입니다.이는 정 장관의 '구성 우라늄 농축시설' 발언 후 미국이 일부 대북정보 공유제한 조치를 취한 것과 관련이 있는 것으로 보입니다.스틸 대사는 이미 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 안규백 당시 국방부 장관과 후임 강신철 국방부 장관, 이형일 재정경제부 장관 등과는 면담한 바 있습니다.정 장관은 이어서 판문점에서 제이비어 브런슨 유엔군사령관(한미연합군사령관 겸 주한미군사령관)과 면담합니다.이번 면담은 브런슨 사령관이 지난달 "대한민국이 (비무장지대) 남쪽 철색선에서 시작된다"는 발언 후 외교 경로로 우리 정부의 항의 받은 지 약 한 달 만에 이뤄지는 것입니다.이번 면담을 계기로 정 장관과 브런슨 사령관 간에 DMZ 관할권 관련 논의가 이뤄질지 주목됩니다.그동안 통일부는 DMZ의 평화적 이용을 위해 접근성 확대를 추진했지만, 유엔사는 정전협정에 따라 DMZ 관할권은 전적으로 유엔사에 있다는 입장을 고수해 양측은 평행선을 달렸습니다.(사진=연합뉴스)