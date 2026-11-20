법학적성시험, LEET 만점자 이진우 씨 파동으로 불거진 AI 부정시험 의혹과 관련해, 또 다른 의심의 눈총을 사던 의·치학 교육입문검사, MDEET 수석합격자 본인으로 추정되는 인물이 반박글을 올리며 대응에 나섰습니다.



이 인물은 오늘(20일) 오후, 의·치학 입시 커뮤니티에 전남대학교 치의학전문대학원에 재학 중이라고 실명과 함께 자신을 소개하곤, 불거진 논란에 대해 조목조목 반박하는 내용의 글을 게재했습니다.



먼저 학사 입학과 관련해선 지난 2013년 협성대학교에 입학한 뒤 2학년 1학기까지 재학 후 2016년 자퇴했다고 밝혔습니다.



본격적인 치의학 전문대학원 입시 준비는 2019년 8월부터였다고 주장했습니다.



2020년 8월 치러진 2021학년도 시험에선 130.5점을 받았다고 했고 실제 사진도 첨부했습니다.



합격권을 넘겼지만, 텝스 성적이 낮아 지원한 모든 학교에서 떨어졌다고도 언급했습니다.



이후 텝스 성적을 496점까지 끌어올렸고, 지금 남아 있는 자료라며 그간 받았던 텝스 성적도 공개했습니다.



글쓴이는 "그러던 중 전남대학교 치의학전문대학원 입시전형 1차에 MDEET 성적이 반영된다는 것을 알게됐다"며 이후 2025년 8월 친 2026학년도 MDEET 성적 결과 140.9점, 텝스 496점으로 합격의 영광을 얻었다고 과정을 썼습니다.



그러면서, MDEET 시험지도 공개했습니다.



여기엔, 문제마다 그어진 밑줄과 풀이 과정 등이 적혀 있었습니다.



인물은 논란의 중심에선 건 준비기간에 대한 오해와 출신 학교에서 비롯됐다고 말하며 MDEET 성적을 받기 위해서 노력한 준비 기간은 6년이라고 밝혔습니다.



아울러, 글쓴이는 추가적인 설명이 더 필요하면 기말고사 이후 하겠다면서도 결코 부정한 방법으로 시험을 치지 않았다고 강조했습니다.



근거 없는 비방과 억측엔 법적대응 방침도 밝혔습니다.



해당 글은 놓곤 의혹 종식이 된 것 같다는 반응과 반대로 고발을 통한 수사 필요성을 언급하는 의견이 나오는 등 팽팽히 맞서고 있는 상탭니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)