▲ 김혜경 여사(가운데)가 20일 서울 서초구 aT센터에서 열린 제7회 김치의 날 기념식 후 열린 김장 체험에 참석해 송미령 농림축산식품부 장관(왼쪽)과 김치를 만든 뒤 들어 보이고 있다.

이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 '김치의 날(매년 11월 22일)'을 앞두고 열린 기념식에서 김장 체험을 하며, 김치 문화의 전 세계 확산을 기대한다는 뜻을 밝혔습니다.김혜경 여사는 오늘(20일), 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '제7회 김치의 날 기념식'에 참석해 "예로부터 김장은 한 해 겨울을 준비하는 일이면서 이웃과 정을 나누는 일이었다"며 "이 정겨운 문화는 2013년 유네스코 인류무형유산에 등재되며 세계가 함께 지켜야 할 소중한 문화로 인정받았다"고 강조했습니다.그러면서, "김치의 날이 김치 한 포기에 담긴 정성과 온정을 더 많은 나라와 가정에 전하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"고 덧붙였습니다.김 여사는 김치 판매장에서 최근 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 중국을 다녀온 사실을 언급하며 "(시진핑 국가주석의 배우자) 펑리위안(彭麗媛) 여사가 한국 음식을 좋아하고, 베이징에 있는 한국 음식을 자주 간다고 한다"고 소개했습니다.또, 이번 APEC 정상회의 계기로 열린 한중 정상회담 등을 통해 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상을 실질적으로 타결함으로써, 한한령(限韓令·한류 제한령) 해제의 물꼬가 트인 것을 언급하며, 중국 등 세계 시장으로의 진출을 격려했습니다.김 여사는 행사장에 마련된 김치 홍보관을 둘러보고, 올해 글로벌 김치요리 레시피 경연대회에서 수상한 각종 김치와 판매 중인 김치를 구매하기도 했습니다.글로벌 김치요리 레시피 콘테스트 수상작 전시에서 내국인 부문 대상작인 '김치 휘낭시에' 등 퓨전 음식을 맛보기도 했습니다.김장 체험에 나선 김 여사는 김치 명인 유정임 씨, 방송인 사유리와 크리스티나 등 40여 명과 함께 배추에 양념을 직접 바르며 김치를 담갔습니다.행사 말미에 김 여사는 "김치나 한국 음식이 세계인의 입맛을 길들이면 (그 맛에서) 빠져나올 수 없을 것 같다. 우리가 중독을 시키게(해야 한다)"며 "김장 문화가 세계인의 식탁에 오랫동안 머물면 좋겠다"고 강조하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)