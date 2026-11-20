[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 조한범 통일연구원 석좌연구위원
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● 이슈대담
조한범 / 통일연구원 석좌연구위원
"소문난 잔치에 진짜 먹을 거 없어"
"푸틴, 국제적 고립 벗어나는 중"
"미·중·러 3자 회담서 실질적인 득은 푸틴"
"미·중·러 정상회담, 미중 정상회담으로 늦어져"
"트럼프·김정은 추후 만남 가능성 배제 못해"
"단체 사진, 일본 다카이치 고립 보여줘"
"트럼프·김정은 회동에 중·러 '측면 지원' 주목"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈대담] APEC 정상회의 '자리 배치'에 숨은 의도는?…"고립 벗어나는 푸틴, 日 다카이치는 고립"
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