[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 김중남 강릉시장
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※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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