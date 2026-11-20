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어제(19일) 치러진 2027학년도 대학수학능력시험에서 스마트안경을 착용한 혐의로 입건된 수험생이 실제 시험에 기기를 활용한 사실을 시인했습니다.오늘(20일) 충남교육청에 따르면 20대 A 씨는 충남 천안 신당고등학교 시험장에서 치러진 2교시 수학 영역 도중 화장실에 다녀온 뒤 문제 풀이 과정 없이 답을 작성하고 안경을 만지작거리는 모습이 감독관에게 적발됐습니다.A 씨는 답안 작성을 마친 뒤 옷에 달린 모자를 눌러쓰고 책상에 엎드린 상태에서 안경을 주머니에 넣었습니다.시험이 끝난 뒤 A 씨의 행동을 수상하게 여긴 감독관이 안경 제출을 요구하자 A 씨는 일반 뿔테안경을 내놓았지만, 동의를 얻어 진행한 몸수색 과정에서 숨겨둔 스마트안경이 발견됐습니다.교육청은 A 씨가 당시 감독관에게 2교시 수학 시험에서 스마트안경을 사용했다는 사실을 시인했다고 설명했습니다.시험장 측의 신고를 받은 충남경찰청은 A 씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건했습니다.경찰은 확보한 증거물을 정밀 분석하는 한편, 범행을 도운 조력자가 있는지 등을 수사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)