영하권 추위가 기승을 부리고 있습니다.



이번 주말까지도 이런 추위가 계속되겠는데요.



오늘(19일) 서울의 체감 기온이 영하 7도 안팎까지 곤두박질한 가운데 내일과 모레 서울의 아침 최저 기온이 영하 5도 안팎으로 예상돼 기온만 놓고 보면 오늘보다 더 낮겠습니다.



추위 속에 서해상에서는 눈구름이 발달해 서쪽 지역에 일부 눈이 이어지고 있습니다.



현재 제주 산지에 대설주의보가 발효 중인 가운데 오늘까지 제주 산지로는 최대 8cm, 그 밖의 충청과 호남 지역은 1~5cm의 눈이 더 내려 쌓이겠습니다.



그 밖의 전국 하늘은 내일도 맑게 이어지겠습니다.



강원 동해안을 중심으로는 대기가 무척 건조한 가운데 강한 바람까지 불어 화재 사고 조심하셔야겠습니다.



내일 자세한 아침 기온은 춘천이 영하 7도, 대전 영하 4도까지 뚝 떨어지겠고요.



낮 기온도 서울이 2도에 그치며 종일 춥겠습니다.



다음 주 월요일에는 전국에 비나 눈이 오겠습니다.



(임은진 기상예보사)