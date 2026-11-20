▲ 김치 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

국비와 시비 등 85억 원을 들여 건립한 전북 전주김치산업관이 민간 위탁 9개월째 김치를 단 한 포기도 생산하지 못한 것으로 드러났습니다.전주시의회 신동이 의원은 오늘 전주시 농업기술센터 행정사무감사에서 전주김치산업관의 운영 부실과 시의 관리 소홀을 질타했습니다.전주김치산업관은 국비 30억 원과 시비 55억 원 등 총 85억 원을 들여 2022년 건립됐습니다.하지만 준공 후 장기간 방치되다가 2023년 운영 조례가 제정된 뒤에야 공유주방 형태로 개관했습니다.시는 입찰을 거쳐 익산에 본사를 둔 농업회사법인을 운영자로 선정하고 올해 1월 사용허가 계약을 체결했습니다.허가 기간은 올해 3월부터 5년간이며 첫해 사용료는 5천510만 원입니다.운영사는 전주김치산업관 설치 및 운영 조례에 따라 김치 생산과 지역 농산물 활용, 김치 체험 운영 등을 약속했습니다.그러나 3월 운영 개시 이후 현재까지 생산 실적이 전무해 약속이 전혀 이행되지 않았습니다.시는 중동전쟁 여파 등을 원인으로 들며 지역 농산물 사용과 체험 프로그램은 내년에 추진하겠다고 해명했습니다.신 의원은 "사용허가 조건에 실적 보고와 점검 장치가 명시돼 있는데도 가동하지 않은 것은 업체가 아닌 전주시의 책임"이라며 "85억 원을 들여 단순 임대업을 하려던 것이 아닌 만큼 약속 미이행 시 허가 조건에 따른 단호한 조처를 해야 한다"고 촉구했습니다.