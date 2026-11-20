▲ 메신저 피싱 문자 (자료화면)

한국인터넷진흥원이 민간기업과 스팸 신고 데이터를 공유해 악성 문자 약 5억 건과 스팸 전화 약 1천200만 건을 이용자에게 닿기 전에 차단했습니다.한국인터넷진흥원과 방송미디어통신위원회는 오늘(20일) 서울에서 '스팸 데이터 개방 성과 공유회'를 열고 이 같은 공공·민간 협력 성과를 발표했습니다.두 기관은 국민이 신고한 대규모 스팸 데이터를 인공지능, AI 기술로 자동 분류·분석해 관계 기관과 민간기업에 제공하고 있습니다.지난해 3월 삼성전자와 함께 출시한 AI 기반 악성 메시지 차단 서비스는 이 데이터를 활용해 지금까지 약 5억 건의 악성 문자를 미리 걸러냈습니다.또 올해 7월부터는 LG유플러스와 음성 스팸 데이터를 공유해, 협력 3개월 만에 약 1천200만 건의 스팸 전화를 사전 차단했습니다.경찰청과 금융감독원, 식품의약품안전처 등 공공기관도 이 데이터를 바탕으로 수사 연계와 전화번호 이용 정지, 인터넷주소 차단 등의 조치를 하고 있습니다.(사진=연합뉴스)