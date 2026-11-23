⚡ 스프 핵심요약



엿새간 이어진 전방위 인프라 마비: 현지시간 11월 12일 마이크로소프트(MS) 아웃룩·팀즈의 글로벌 장애(23시간 50분)를 시작으로, 13일 미 연방항공청(FAA) 전국 이륙 중단, 16일 유나이티드항공 및 JP모건체이스 전산 오류, 17일 애플 서비스 및 미 국가안보국(NSA) 내부망 마비까지 핵심 시스템이 연쇄적으로 멈춰 섰습니다.



외부 공격이 아닌 '업데이트와 시스템 변경'의 역습: 미 정보당국과 행정부는 조직적 사이버 공격이 아니라고 선을 그었으며, MS의 게이트웨이 소프트웨어 버그(락 경합)와 트래픽 부하, FAA의 노후 구리선 광케이블 전환 과정의 라우터 오작동 등 기술적 변경·패치 작업이 원인으로 지목되었습니다.



AI 가속화 시대의 역설적 보안 리스크: AI 도구의 발전으로 소프트웨어 취약점 발견 빈도가 급증(MS 월간 취약점 수정 1,200건 돌파)함에 따라 충분한 검증 없이 긴급 패치와 인프라 교체가 쏟아지면서, 시스템 안정성 자체가 위협받는 '변화의 위험'이 수면 위로 떠올랐습니다.

01. 아웃룩 먹통, 23시간 50분

02. 미국을 덮친 접속 오류

올랜도 린지 | 미국 시민

중국이나 러시아, 혹은 다른 어디에서 온 사이버 공격일지도 모르죠. 정확히는 모르겠지만, 마이크로소프트에서 발생한 문제들은 우연이라고 하기엔 너무나 의심스럽습니다. 지난주에는 공항에서도 문제가 있었고, 기업 운영과 관련된 여러 곳에서도 비슷한 일들이 벌어지고 있으니까요.

03. 마이크로소프트는 뭐라고 했을까?

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04. 불안은 정치권까지 번졌다

마크 워너 | 미국 상원의원

만약 AI 에이전트가 은행이나 병원 시스템을 장악하게 된다면 어떤 일이 벌어질까요? AI 도구들로 인해 모든 것이 가속화되면서 취약점이 발견되는 빈도도 훨씬 잦아지고 있습니다.

Deep Dive Q&A

현지시간 11월 12일 낮, 마이크로소프트의 이메일과 인공지능, 사무용 소프트웨어 등 주요 서비스에서 글로벌 접속 장애가 발생했습니다. 그런데 이건 시작에 불과했습니다. 이튿날인 13일엔 미 연방항공청(FAA) 관제 통신망 장애로 미국 전역에서 항공기 이륙이 중단됐습니다. 16일엔 유나이티드항공의 출발이 지연됐고, JP모건체이스를 비롯한 은행들의 온라인 서비스에 오류가 났습니다. 17일엔 애플 아이클라우드와 앱스토어가 먹통이 됐고, 미 국가안보국의 내부 통신망이 마비됐습니다. 일주일 새 비행기와 은행, 그리고 미국 국가안보국까지 줄줄이 흔들린 원인은 무엇일까요?현지시간 11월 12일 낮, MS 아웃룩 접속 장애 신고가 쏟아졌습니다. 접속 장애는 1시간 만에 74개 국가와 지역으로 번졌고, 미국과 일본, 호주, 영국, 뉴질랜드, 인도, 한국 등이 영향을 받았습니다. 미국에서만 아웃룩 오류 신고가 13만 건을 넘었습니다. 전 세계 신고는 740만 건을 넘었습니다. 아웃룩 이메일은 물론 AI 서비스 코파일럿, 협업 메신저 팀즈에서도 오류가 나타났습니다.어느 나라가, 어떤 업무에서 막혔을까요? 미국에선 연방하원이 영향을 받았고, 오픈AI와 앤트로픽도 MS의 이메일·업무 자료를 AI 서비스로 불러오는 연결 기능에 장애가 발생했다고 밝혔습니다. 영국에선 국민보건서비스 NHS와 런던경찰청 업무에 차질이 생겼고, 맨체스터의 한 법원에선 재판이 중단돼 배심원들이 귀가했습니다. 호주에선 정보기관과 연방경찰이 영향을 받았습니다. 일본에선 정부 공용 IT 기반에서 아웃룩 등 MS 서비스 접속이 끊겼고, 금융시장 참가자들은 이메일 대신 팩스로 거래 내용을 확인했습니다.우리나라도 예외는 아니었습니다. 국내 한 대기업은 임직원에게 MS 글로벌 장애로 현재 서비스 이용이 불가능하다는 긴급 공지를 보냈습니다. 아웃룩과 팀즈, 코파일럿 등이 막히면서 직원들은 문서를 출력해 검토해야 했습니다.아웃룩 오류 하루 뒤인 현지시간 13일, 미국 연방항공청이 미 공항 전역에 항공기의 이륙을 4시간 넘게 중단시켰습니다. 이는 2001년 9.11 테러 이후 가장 긴 전국 단위 운항 중단입니다. 이날 미국 항공편 4,700편 이상이 취소되고 1만 편이 지연됐습니다. 뉴욕 라과디아 공항에선 환불을 받으려는 승객이 30분 넘게 줄을 서기도 했습니다.혼란은 주말까지 이어졌습니다. 13일부터 15일까지 사흘 동안 결항은 약 1만 8천 편, 지연은 약 2만 3천 편으로 모두 4만 편을 넘었는데요. 16일, 유나이티드항공은 조종사와 직원이 쓰는 통신 도구가 작동하지 않아 출발하는 항공기에 최종 중량 정보를 보내지 못했고, 승무원 근무 일정 관리 시스템도 영향을 받았습니다. 유나이티드항공은 관제탑에 문제를 보고한 뒤 약 1시간 30분 만에 시스템을 복구했다고 밝혔습니다.같은 날, JP모건체이스는 전산 장애가 발생해 수천 명의 고객이 금융 거래에 불편을 겪었습니다. 이날 오후 접수된 신고는 약 4,700건이 넘습니다. 체이스와 연결된 거래가 지연되면서 다른 은행 고객들의 불편 신고도 이어졌는데요. 17일엔 미 국가안보국의 내부 기밀 통신망이 마비돼 장애 규모와 원인을 파악하고 직원들의 출근 시간을 분산하는 조치를 취했습니다. 애플 아이클라우드·앱스토어·애플페이에서 서비스 오류가 나기도 했는데요. 애플은 내부 업데이트로 일부 장애가 발생했다고 밝혔습니다. 시민들은 불편을 호소했습니다.마이크로소프트는 네트워크 용량을 늘리는 과정에서 생긴 문제가 최근 네트워크 변경 뒤 드러났다고 설명했습니다. 일부 서버가 접속 요청에 응답하지 않으면서 정상 서버에 부하가 집중됐고, 아웃룩을 비롯한 여러 MS 서비스에서 접속 장애가 발생했다는 겁니다. 사이버 공격이나 인공지능 AI와 관련 없는 기술적 문제라고도 했습니다.그런데 현지시간 15일, MS가 낸 예비 사고 보고서는 설명이 달랐습니다. MS는 7월 게이트웨이 서버에 소프트웨어를 업데이트했는데 이 업데이트에 락 경합을 과도하게 일으키는 버그가 들어 있었습니다. MS가 저사양 장비 위주로 부하 테스트를 진행한 데다 시험에 쓴 트래픽 구성도 실제와 달라 이를 미리 발견하지 못한 겁니다. 오류 발생 전날 팀즈 접속 물량이 아웃룩 게이트웨이로 옮겨오면서 부하가 늘었고, 게이트웨이 서버 용량의 약 14%도 빠져 있던 상황에서 부하 증가와 용량 감소가 맞물리며 버그가 발현해 서버에 문제를 일으킨 겁니다. MS는 최종 보고서를 오는 20일 공개할 예정입니다.연쇄 장애에 대한 불안은 정치권으로도 번졌습니다. 공화당 조시 홀리 상원 의원은 '이 모든 것이 우연이라면 세계 역사상 가장 놀라운 우연일 것'이라고 말했습니다. 정부는 선을 그었습니다. 마코 루비오 국무장관은 '우리는 체계적인 공격을 받고 있지 않다'며 각 사건은 서로 관련이 없다고 말했습니다. 제이 클레이튼 국가정보국 국장도 18일 하원 청문회에서 '조직적이거나 국가가 배후에 있는 공격이 아니'라고 밝혔고, 마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 외국 적대 세력의 해킹과는 무관하다고 98% 확신한다면서도 이렇게 짧은 기간에 이렇게 많은 장애가 난 건 본 적이 없다고 인정했습니다.그런데 이번 일을 '공격'이 아니라 '변경의 위험'으로 보는 해석도 나옵니다. 네트워크 인프라 기업 넷박스랩스의 크리스 비버스 대표는 '음모는 없다. 세상을 움직이는 인프라가 그 어느 때보다 빠르게 바뀌고 있고 변화는 곧 위험이다'라고 말했습니다.그렇다면 변경은 왜 위험할까요? 시스템을 고치는 일, 그러니까 업데이트나 보안 패치를 하다가 오히려 다른 곳에 문제가 생길 수 있기 때문입니다. 보안 기업 에이시큐리티의 유발 이차코프 CTO는 '긴급 패치는 완벽한 테스트 과정 없이 적용되는 경우가 있다'고 말했습니다. 이 패치가 최근 갑자기 늘었다는 분석도 있습니다. 보안업체 퀄리스에 따르면 마이크로소프트가 이번 달 고친 소프트웨어 취약점은 1,200개가 넘어 1년 전 같은 달의 20배 가까이 됩니다. 정치권에서도 '공격'이 아닌 '변화의 속도'에 주목했습니다.이메일, 비행기, 은행 앱, 그리고 국가안보국의 기밀 통신망. 엿새 동안 미국에서 멈춘 것들입니다. 미국 정부는 조직적인 사이버 공격이 아니라는 입장. 지금까지 드러난 원인도 제각각이지만 공통적으로 드러난 문제는 있습니다. 소프트웨어를 고치고 장비를 교체하는 평범한 작업 하나가 거대한 시스템 전체를 흔들 수 있다는 겁니다. AI가 보안 취약점을 찾아내는 속도는 빨라졌지만 그만큼 시스템을 안전하게 바꾸고 검증하는 일은 더욱 중요해졌습니다.20일에 공개될 마이크로소프트의 최종 보고서와 미국 당국의 조사 결과를 확인하는 것과 함께, 더 빠르고 안전한 기술을 만들기 위한 변화가 오히려 새로운 장애를 부를 수도 있다는 점도 잊지 말아야 합니다.A1. MS가 지난 7월 게이트웨이 서버 소프트웨어를 업데이트할 당시 유입된 '과도한 락 경합' 유발 버그가 근본 원인이었습니다. MS가 실제 트래픽과 다른 환경의 저사양 장비 위주로 부하 테스트를 진행해 해당 버그를 미리 발견하지 못했으며, 사고 전날 팀즈 접속 물량이 아웃룩 게이트웨이로 몰리고 전체 게이트웨이 서버 용량이 약 14% 줄어든 상황이 겹치면서 서버 과부하와 연쇄 응답 불능 사태로 이어졌습니다.A2. 각 기관의 사고 원인을 조사한 결과 외부 해킹 흔적 대신 내부 유지보수 및 업그레이드 과정의 결함이 공통적으로 확인되었기 때문입니다. FAA는 구리선을 광케이블로 교체하던 라우터의 접속 요청 폭주, 애플은 정기 유지보수 및 내부 업데이트 오류가 원인이었습니다. 특히 AI 도구 확산으로 소프트웨어 취약점 발견 빈도가 급증(MS 월간 취약점 패치 1,200건 돌파)함에 따라, 기관들이 충분한 교차 검증 없이 긴급 보안 패치를 적용하는 빈도가 높아지면서 시스템 불안정성이 커진 구조적 원인이 지목되고 있습니다.