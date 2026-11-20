관람객이 던진 털모자를 삼킨 뒤 응급 상태에 놓였던 미국 신시내티 동물원의 스타 하마 '피오나'가 끝내 숨져 온·오프라인에서 애도 물결이 이어지고 있습니다.



피오나는 지난 8일 천장 선풍기에 걸린 뒤 우연히 관람창의 작은 틈으로 튕겨 들어온 털모자를 삼킨 뒤 응급 상태에 놓여 24시간 집중 치료를 받아오다 숨졌습니다.



피오나의 사망 소식이 알려지자 동물원을 찾아 피오나 동상 앞에 꽃과 카드를 바치며 애도하는 다양한 연령대의 발걸음이 이어졌습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 나예미 / 출처: Cincinnati Zoo / 제작: 디지털뉴스부)