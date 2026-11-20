경기 용인시의 한 대입수능시험장에서 카메라 등을 소지하고 시험을 보다 적발된 수험생이 모든 혐의를 인정했습니다.



경기남부경찰청 사이버범죄수사대는 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 재수생 A 씨를 입건해 조사하고 있습니다.



A 씨는 어제(19일) 카메라와 블루투스 이어폰 등을 소지한 상태로 용인시의 한 수능시험장에서 시험을 본 혐의를 받고 있습니다.



경기도교육청 등에 따르면 A 씨의 행위는 2교시 수학 영역 시험 도중 드러났습니다.



당시 A 씨는 손바닥보다 조금 작은 크기의 카메라와 일반적인 블루투스 이어폰을 가지고 있었습니다.



복도에 내놓은 A 씨의 가방에선 태블릿PC가 발견됐습니다.



해당 전자기기들은 모두 전원이 켜진 상태로 발견됐는데, 모두 수능 시험장 반입 금지 물품입니다.



교육 당국은 A 씨를 다른 수험생들과 분리한 뒤 경찰에 신고했고, 경찰은 수능 종료 후 오후 6시부터 약 5시간 20분 동안 A 씨를 조사한 뒤 귀가시켰습니다.



경찰 조사에서 A 씨는 모든 혐의를 인정한 걸로 전해졌습니다.



A 씨는 "재수생인데 불안해서 며칠 전 해당 물품들을 구매해 준비했다"고 진술한 걸로 알려졌습니다.



경찰은 디지털 포렌식 등을 통해 기기의 정확한 종류와 기능, 실제 촬영 및 외부 전송 여부 등을 조사할 예정입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)