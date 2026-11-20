▲ 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석ㆍ보좌관 회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 사상 최초로 열린 미국·중국·러시아 3국 정상회담과 관련해, "이러한 움직임이 우리에게 줄 영향에 대비해 선제적이고 능동적인 외교 활동을 전개했다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(20일), 청와대에서 주재한 제53차 수석·보좌관 회의에서 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 성과 등을 소개하며, 이와 같이 말했습니다.이 대통령은 "국제 정세의 변화가 야기할 파장을 면밀하게 사전 분석하고, 모든 가능성에 철저히 대비해 나가야겠다"면서, "특히 한반도를 둘러싼 주요 현안들을 직접 당사자인 우리가 주도적으로 풀어갈 수 있도록 국가 역량을 하나로 모아 나가야 한다"고 강조했습니다.이어 "사소한, 정치적 그리고 사적 이익 때문에 서로 다투다가 국가와 국민의 운명이 걸린 국익을 훼손하는 그런 우를 보면서는 안 되겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "대한민국은 이제 더 이상 강대국에 일방적 결정의 운명을 의탁했던 80여 년 전의 약소 국가가 아니다"라며, "세계인이 환호하는 문화와 선진 경제, 세계 5위의 군사력과 막강한 방위 산업에 기반한 자력 방위. 역량을 자랑하는 선도 국가"라고 역설했습니다.그러면서, "정부는 어떤 대외 환경 변화에도 흔들림 없이 국민의 삶을 지키고, 국익을 수호하며, 대한민국의 더 나은 미래를 확고하게 열어 나가겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 이번 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의와 APEC 정상회의 일정을 소화하는 도중, 미국 도널드 트럼프 대통령과 중국 시진핑 국가 주석, 러시아 블라디미르 푸틴 대통령을 연이어 만난 바 있습니다.사상 첫 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 당사국인 우리나라가 배제된 상태에서 한반도 문제가 다뤄져 자칫 '제2의 얄타 회담'이 되는 것 아니냐는 우려가 제기되던 상황에서, 3개국 정상을 모두 접촉하며 외교전을 펼친 것으로 해석됩니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)