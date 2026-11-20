▲ 스페이스X 스타십 발사

우주 공간에 인공지능(AI) 데이터센터를 건설하겠다는 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)의 구상에 채권단이 제동을 걸었습니다.파이낸셜타임스(FT)는 20일(현지시간) 스페이스X의 430억 달러(약 57조 2천억 원) 규모 자금 조달에 참여한 채권단이 담보로 잡힌 AI 반도체를 우주로 보내지 못하도록 요구했다고 보도했습니다.대출의 담보가 된 반도체가 우주로 발사되면 스페이스X가 채무불이행 상태에 빠졌을 때 담보를 회수해 매각할 수 없기 때문입니다.스페이스X는 이번 자금 조달과 관련된 반도체를 미국 내 데이터센터에서 사용할 계획이라고 밝혔습니다.다만 머스크는 최근 우주에 데이터센터를 건설해 AI 운용 비용을 낮추겠다는 구상을 밝힌 바 있습니다.우주에서 태양광을 이용해 전력을 공급하고 데이터센터에서 발생하는 열은 진공 환경을 활용해 냉각한다는 구상입니다.이 계획을 실현하려면 첨단 AI 반도체를 대량으로 탑재한 위성을 우주로 보내야 합니다.채권단은 향후 스페이스X가 담보로 잡힌 반도체까지 우주로 보낼 가능성을 우려한 것으로 전해졌습니다.다만 이 같은 제한 조항이 최종 계약서에 포함됐는지는 확인되지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)