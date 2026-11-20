▲ 블루오리진의 로켓 '뉴 글렌' (자료화면)

제프 베이조스 아마존 창업자가 세운 우주기업 블루오리진은 19일(현지시간) 자사의 대형 로켓 '뉴글렌'이 알파벳 산하 구글의 우주 인공지능(AI) 실험 '프로젝트 선캐처'의 위성 발사체로 선정됐다고 밝혔습니다.발사는 2029년 1분기가 목표이며, 뉴글렌에는 구글의 컴퓨팅 위성 여러 기가 실립니다.선캐처 전용으로는 구글의 첫 대형 로켓 발사입니다.'프로젝트 선캐처'는 전력 소모가 큰 AI 컴퓨팅을 우주로 옮겨, 궤도의 태양광으로 지상의 전력망과 부지, 냉각 시스템의 부담을 덜려는 실험입니다.AI 확산에 따른 컴퓨팅 수요 증가와 지상 인프라 부담을 이유로 일론 머스크의 스페이스X와 스타트업 스타클라우드 등도 우주 데이터센터 구축을 모색하고 있습니다.구글의 위성에는 자체 개발한 AI 맞춤형 칩 텐서처리장치(TPU)가 탑재됩니다.위성 1기당 연산 능력은 지상 데이터센터 서버 랙 1기와 비슷합니다.위성들은 태양광이 끊이지 않는 궤도에서 강력한 AI 연산을 태양광이 담당할 수 있는지 검증하게 됩니다.구글은 지난달 지구관측 위성기업 플래닛 랩스와 협력해 스페이스X 로켓에 프로젝트 선캐처의 프로토타입 위성을 처음 발사해 정상적인 작동을 확인했다고 밝힌 바 있습니다.구글은 프로토타입 위성 운용을 통해 칩이 발사 충격과 방사선, 극한의 온도를 견뎌낼 수 있는지와 공기가 없는 우주에서 냉각이 잘 이뤄지는지 등을 시험하고 있습니다.방사선은 전자 장치를 망가트리고 데이터를 오염시킬 수 있습니다.첨단 칩을 가동하면서 발생하는 열은 기존 지상의 냉각 시스템보다는 파이프와 패널을 통해 방출해야 합니다.전문가들은 높은 발사 비용과 공학적 장애물, 위성 생산 능력의 한계 등의 이유를 들어 우주 데이터센터 상용화까지 수년이 더 걸릴 것으로 보고 있습니다.블루오리진의 뉴글렌 로켓은 5월 지상 시험 중 폭발해 발사대까지 훼손되는 사고가 났으며, 15일에는 유나이티드 론치 얼라이언스(ULA) 벌컨 로켓이 발사 10분 만에 추락해 아마존 위성 40기가 모두 소실됐습니다.뉴글렌과 벌컨 로켓은 모두 블루오리진의 'BE-4'를 1단 주엔진으로 사용합니다.(사진=AP, 연합뉴스)