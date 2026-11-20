멀리서도 눈에 확 띄는 큼지막한 로고, 특정한 패턴과 색으로 브랜드를 과시하던 분위기는 이제 거의 사라진 모습입니다.



[송예은/인천 : 요새는 조금 그냥 미니멀하고 대놓고 드러내기보다는 점점 좀 덜어내는 추세인 것 같아요.]



서울 압구정동 백화점 지하 차분한 무채색톤 재킷과 넉넉한 느낌의 청바지, 부드러운 소재, 연한 색 니트로 은근히 멋을 낸 손님들이 보입니다.



[김현진/백화점 방문객 : 로고 없이 편안한 분위기의 소재가 좀 좋은 것들을 사용해서 본인의 스타일에 맞춰서 액세서리 포인트, 신발이나 그런 것들 포인트 주면 다 괜찮은 것 같아요.]



최근 SNS에서 급속도로 퍼지는 '현백코어'는 백화점과 일상 패션을 조합한 말인데 집 앞을 나온 듯 편해 보이지만 뭔가 고급스러운 느낌을 주는 스타일을 지칭하는 재치 있는 표현으로 통합니다.



[서수경/스타일리스트 : 진짜 스타일로 진짜 스타일로는 정말 청바지에 티에 운동화 딱 신었는데도 멋있는 편안한데 멋있는 되게 있어 보이는 그런 옷차림과 애티튜드까지를 말하는 거예요. 예쁜 컬러에 예쁜 거는 누구나 알 수 있는데 진짜 소재가 좋고 핏이 예쁜 거는 정말 경험해 봐야만 알 수 있거든요.]



주목할 점은 백화점이나 패션 업계에서 억지로 붙인 말이 아니라 패션에 관심 많은 젊은 층 사이에 재미로 만들어졌다는 겁니다.



[이세진/국민대 미디어광고학부 교수 : 굉장히 다양하고 복잡한 어떤 브랜드 이미지나 라이프 스타일을 아주 쉽게 한 단어로 압축하는 그런 용어라고 생각을 하고요. 소비자들이 자기의 일상생활을 담은 그런 용어에서 시작된 것을 패션 업계에서 차용해서 그것을 확산시키는 과정에 있다라고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 소비자들은 쉽게 '아 이런 룩이 요즘에 유행이구나' 하고 편하게 더 받아들이는 것 같습니다.]



특정 지역이나 세대를 무작정 높이거나 낮추는 신조어에 대한 반감도 있지만, 전문가들은 단어만 조금씩 달라질 뿐 새로운 트렌드를 표현하는 방식은 유행처럼 세대를 반복하며 이어질 것으로 전망합니다.



(취재 : 심우섭, 영상편집 : 이상민, VJ : 이지환, 제작 : 디지털뉴스부)