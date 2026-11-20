승용차 한 대가 인도로 올라서더니, 갑자기 속도를 높여 길을 걷던 행인을 들이받습니다.



오늘(20일) 오전 9시 25분쯤 서울 관악구 신림동 한 도로에서 승용차가 인도로 돌진하는 사고가 났습니다.



서울 관악경찰서는 80대 남성 운전자 A 씨를 교통사고처리특례법상 업무상 과실치상 혐의로 입건해 조사 중이라고 오늘(20일) 밝혔습니다.



SBS가 확보한 사고 당시 영상에선 A 씨가 도로에서 우회전해 인도로 올라선 뒤 갑자기 속도를 높여 행인 2명을 치고, 이어 왼쪽으로 달려 나가 다른 차량 1대를 들이받는 모습이 확인됐습니다.



이 사고로 50대 남녀 보행자 2명이 다쳐 병원으로 이송됐습니다.



경찰 조사 결과 A 씨는 음주를 하거나 졸음운전을 한 건 아닌 걸로 확인됐습니다.



경찰은 A 씨가 주차를 위해 인도로 올라서던 중 운전 미숙으로 사고를 낸 걸로 보고 정확한 경위를 조사 중입니다.



(취재 : 이태권, 영상편집 : 오영택, 제작 : 디지털뉴스부)