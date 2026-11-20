지난 2017년 미얀마의 무슬림 소수 민족인 로힝야족이 거주하는 마을 400여 곳이 불에 탔습니다.



1만여 명이 목숨을 잃었습니다.



그나마 목숨을 건진 수십만 명은 이웃나라 방글라데시로 피난을 떠났습니다.



당시 미얀마 보안군은 미얀마 서부 리카인주에서 발생한 경찰 초소 습격 사건의 배후로 로힝야족을 지목한 뒤 이들을 소탕한다는 명목으로 대대적인 진압 작전을 펼쳤습니다.



네덜란드 헤이그에 위치한 국제사법재판소는 모든 자료를 종합해 볼 때 미얀마가 무슬림 소수민족 로힝야족을 상대로 '집단학살'을 저질렀다고 판결했습니다.



[이와사와/국제사법재판소(ICJ) 소장 : 찬성 9표 반대 6표로 미얀마 연방공화국이 집단살해죄 방지와 처벌에 관한 협약에 따른 의무를 위반해 로힝야족 집단을 상대로 집단살해를 저질렀다고 판결합니다.]



국제사법재판소는 로힝야족 사망자 1만여 명 가운데 5세 미만 아동 사망자를 2100여 명으로 추정했습니다.



유엔 최고 사법기관인 국제사법재판소가 특정 국가에 집단 학살 책임이 있다고 판결한 것은 80년 역사상 처음입니다.



방글라데시 콕스바자르 난민촌에서 대형 스크린을 통해 판결을 지켜보던 로힝야 난민들은 미얀마의 집단학살을 인정되자 감격의 눈물을 흘렸습니다.



집단학살에 대한 국가책임을 명백히 한 이번 판결은 네타냐후 이스라엘 총리 등이 전쟁 범죄 혐의로 기소된 가자지구 '집단학살' 재판에도 영향을 미칠 것으로 보여 2차 세계대전 이후 국제법 역사상 가장 중요한 판결이라는 평가가 나오고 있습니다.



(취재 : 김정기, 영상편집 : 이홍명, 제작 : 디지털뉴스부)