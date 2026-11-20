▲ 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 중국 광둥성 선전을 방문해 "나는 열렬한 중국 팬"이라고 말했습니다.20일(현지시간) 글로벌타임스·사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 선전을 방문한 머스크 CEO는 전날 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 런훙빈 회장과 만난 자리에서 이같이 밝혔습니다.머스크 CEO는 중국에 놀라운 건물과 자연경관 등 볼거리가 많다며 "나는 미국을 비롯한 각지 사람들에게 중국에 가보지 않으면 중국을 이해할 수 없다고 항상 이야기한다"고 설명했습니다.이어 고속열차를 타고 베이징에서 산시성 시안의 병마용에 간 경험을 소개하며 "세계에서 가장 경이로운 곳 중 하나다. 놀라웠다"고 말했습니다.그가 대화 도중 옆에 앉아 있던 아들에게 "중국을 좋아하냐"고 묻자 아들은 "예"라고 대답했습니다.그는 중국이 거의 모든 것을 생산한다며, 중국이 장난감 천국이라는 아들의 말을 전했습니다.아들의 장난감이 중국산이라고도 했습니다.머스크 CEO는 또 중국 상하이에 위치한 테슬라 기가팩토리 생산을 늘리겠다며, 중국의 제조업 역량을 확신한다고 밝혔습니다.테슬라 글로벌 부총재 타오린은 전날 소셜미디어 웨이보 게시물을 통해 머스크 CEO가 짧은 중국 체류 기간에 일부러 선전에서 상하이로 날아왔다며 사진을 게재했습니다.타오 부총재에 따르면 머스크 CEO는 "상하이에 오고 싶었다. 아시아태평양과 중국 팀에 고맙다"고 말했고, 그가 직원들과 만나 자율주행·휴머노이드 기술 발전 등에 대해 많은 희소식을 공유하자 모두 흥분을 감추지 못했습니다.머스크 CEO는 인생을 계획할 때 가장 중요한 점에 대해 "모든 시간·자원을 진정 쓸모 있는 사람이 되는 데 써야 한다. 진정 인류에 쓸모 있는 제품을 연구·개발하고 만들어야 한다"며 "모든 단기적·투기적 사고를 버리고 진정 중요한 일을 하라"고 조언했습니다.그의 이번 기가팩토리 방문은 중국 내 전기차 시장 경쟁 격화 속에 10월 테슬라의 중국 내 판매량이 8천817대로 전년 동기 대비 66% 감소한 상황에서 이뤄졌습니다.이 수치가 1만 대 아래로 내려간 것은 2022년 7월 이후 4년여 만입니다.중국은 미국에 이어 테슬라에 두 번째로 큰 시장인데, 1∼10월 중국 내 판매량은 전년 동기 대비 15% 줄어든 38만 9천905대에 머물렀습니다.중국 시장 부진 지속 시 테슬라가 생산을 줄일 가능성이 있다는 일각의 관측 속에, 테슬라 증산 발언은 상하이 공장의 미래에 대한 우려를 불식하는 데 도움이 될 것이라는 관측이 나온다고 SCMP는 전했습니다.머스크 CEO는 18일 엑스(X·옛 트위터) 게시물을 통해 "투키디데스의 함정을 피할 수 있나"라고 물은 뒤 "그러기를 바라지만, 필연적으로 가장 흥미로운 결과가 나올 가능성이 가장 높다"고 밝혀 주목받았습니다.이러한 발언은 이번 APEC 정상회의 기간 미중 정상회담 및 미중러 3자 정상회담이 열리는 가운데 나왔습니다.투키디데스 함정은 기존 강대국이 신흥 강대국의 부상을 우려해 견제에 나서면서 결국 무력 충돌하게 된다는 내용으로, 미중 충돌이 필연적이라는 주장의 근거로 쓰입니다.시진핑 중국 국가주석은 올해 5월 미중 정상회담 당시 "미중이 투키디데스의 함정을 뛰어넘어 대국 관계의 새로운 패러다임을 만들 수 있는가"라고 말했고, 9월 회담에서는 "뛰어넘을 수 있다"고 강조한 바 있습니다.(사진=테슬라 부총재 타오린 웨이보 캡처, 연합뉴스)