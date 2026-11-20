▲ 병실 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

2016년 국내에서 콜레라 환자가 3명 발생한 이후 10년 만에 국내에서 발생한 것으로 추정되는 콜레라 환자가 확인됐다고 질병관리청이 오늘(20일) 밝혔습니다.질병청에 따르면 이 환자는 지난 6일 구토와 설사 증상으로 경남 창원시 소재 의료기관 응급실을 방문했습니다.의료기관은 이 환자를 치료한 뒤 콜레라를 의심해 9일 신고와 검사를 실시했고, 16일 최초 검사에서는 음성으로 확인됐습니다.이후 경남보건환경연구원이 의료기관이 항생제를 투여하기 전에 채취한 잔여 검체로 재검사를 실시해 18일 양성을 확인했습니다.이어 질병청이 19일 새벽 독소형 콜레라균을 최종 확인했습니다.해당 환자는 증상이 나아져 17일 퇴원했으며, 추적 검사에서 연속 2회 음성이 확인될 때까지 격리 관리 중이라고 질병청은 전했습니다.질병청은 이 환자는 최근 2개월 이내에 해외여행을 한 이력이 없어서 국내에서 콜레라에 감염된 것으로 추정되며, 감염 경로를 파악하기 위해 역학조사와 접촉자 관찰을 하고 있다고 설명했습니다.콜레라는 콜레라균에 오염된 어패류 등 식품이나 오염된 물을 통해 감염됩니다.드물게 환자 대변이나 구토물과 직접 접촉해 전파될 수 있습니다.잠복기는 수 시간에서 5일 정도입니다.대표적 증상은 복통이 없이 갑자기 발생하는 수양성 설사입니다.심하면 탈수나 저혈량성 쇼크로 이어질 수 있고, 적절한 치료가 지연되면 사망에 이를 수 있습니다.콜레라균은 해양 환경에 자연적으로 서식하는 세균으로, 이 중 콜레라 독소를 생성하는 일부 균주가 사람에게 콜레라를 일으킬 수 있습니다.질병청은 2005년 이후 매년 해양환경 감시 사업을 통해 해수 등에서 콜레라균을 비롯한 병원성 비브리오균 검출 동향을 계속 감시하고 있습니다.또한 36개국을 콜레라 중점검역관리지역으로 지정하고 있습니다.임승관 질병청장은 "콜레라를 비롯한 수인성·식품 매개 감염병을 예방하기 위해서는 올바르게 손 씻기, 안전한 물 섭취, 음식 익혀 먹기 등 예방수칙을 준수해야 한다"며 "해외 방문이나 해산물 섭취 후 물설사 증상이 나타나면 의료기관을 방문해 진료받고, 의료기관은 콜레라 의심 환자를 신속히 검사·신고해달라"고 강조했습니다.