▲ 소프트뱅크

일본 소프트뱅크그룹 주가가 20일 장중 16% 넘게 폭락하며 앤트로픽 상장 이후 아시아 기술주 매도세를 주도했습니다.미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 전날 미국 나스닥시장에 데뷔한 이후 AI 투자 회의론이 가라앉지 않으면서 AI 관련주 매도세가 아시아 증시로 번졌습니다.이날 도쿄증시에서 소프트뱅크그룹 주가는 장중 한때 전날보다 16.6% 떨어진 2천950.5엔까지 밀려 최근 1년 사이 최저치를 기록했습니다.이후 낙폭을 다소 줄이며 14∼15% 하락한 수준에서 거래되는 중입니다.6월 기록한 52주 최고치(9천74엔)와 비교하면 주가가 3분의 1 수준으로 쪼그라들었습니다.최근 한 달간 하락률만 33%를 넘습니다.이날 낙폭은 올해 들어 가장 큰 일간 낙폭으로, 종전 기록은 오픈AI 상장 지연 보도가 나온 6월 26일의 12.5% 하락이었습니다.소프트뱅크는 앤트로픽의 경쟁사인 오픈AI의 최대 후원자 중 하나로, 오픈AI에 총 646억 달러(약 86조 원)를 투자했습니다.CNBC는 앤트로픽의 시장 데뷔 이후 AI 인프라에 대한 막대한 투자가 충분한 수익을 낼지에 대한 의문이 커졌다며 이번 급락이 소프트뱅크의 공격적인 AI 투자, 특히 오픈AI 투자 노출에 대한 투자자 우려를 보여준다고 짚었습니다.메모리 반도체 업체 키옥시아도 11%대 급락했고 도쿄일렉트론(-7.2%), 레이저텍(-6.8%), 르네사스(-6.7%) 등 반도체주가 일제히 약세를 보였습니다.특히 키옥시아는 이달 초 실적 발표에서 메모리 수요가 둔화하기 시작했다고 밝힌 뒤 하락세가 본격화해 최근 한 달간 낙폭이 44%에 달합니다.매도세는 한국과 타이완으로 이어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)