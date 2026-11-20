▲ 앤트로픽 최고상업책임자 폴 스미스가 발언하고 있다

미국 주식시장 최대 규모로 기업공개(IPO)를 한 앤트로픽이 상장 거래소로 나스닥을 선택하면서 미국 양대 거래소 간 조달액 격차가 역대급으로 커졌습니다.로이터 통신은 시장조사기관 딜로직 자료를 인용해 올 들어 현재까지 나스닥에서는 앤트로픽과 스페이스X 등 총 64건의 IPO가 진행돼 2천18억 달러(약 269조 원)의 자금이 조달됐다고 19일(현지시간) 보도했습니다.같은 기간 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 42건의 IPO를 통해 208억 달러가 조달된 것에 비해 10배 많은 금액입니다.딜로직이 관련 데이터를 집계하기 시작한 1995년 이래 양대 거래소 간 자금 조달 규모는 올해 가장 크게 벌어졌습니다.2017년에는 NYSE에서 69건의 상장이 이뤄져 288억 달러를 조달했고 나스닥에서는 86건의 상장으로 93억 달러를 조달했습니다.하지만 이후 상황이 역전돼 2018년∼2025년의 8년간은 나스닥이 NYSE를 조달액 규모에서 여섯 번 앞질렀습니다.아데나 프리드먼 나스닥 최고경영자(CEO)는 이날 로이터 인터뷰에서 "앤트로픽의 IPO는 우리에게 매우 자랑스러운 순간"이라며 "우리는 아주 오래전부터 앤트로픽 팀과 교류해 왔다. 상장 과정과는 별개로, 우리는 AI 생태계의 일원으로서 앤트로픽의 고객이기도 했으며, 그런 관계를 통해 그들에 대해 더 잘 알게 됐다"고 말했습니다.그는 나스닥이 NYSE 대비 경쟁 우위를 갖는 요인으로 IPO 마케팅 역량, 기업과 대형 자산운용사 및 기관 투자자를 연결하는 관계(IR) 사업, 1985년에 시작한 지수 사업을 꼽았습니다.이런 노력 덕분에 나스닥은 실리콘밸리와 같은 주요 IPO 거점의 창업자들과 관계를 구축할 수 있었으며 기술 기업 상장 시장에서 지배적인 위치를 차지할 수 있었다는 것입니다.클리어 스트리트의 오웬 라우 애널리스트는 "나스닥이 비상장 시장 사업이나 지수 사업을 최근 갑자기 시작한 것이 아니기 때문에 NYSE가 이를 따라잡기란 매우 어렵다. NYSE는 아마 지난 10년간 나스닥이 해온 방식을 그대로 따라 하는 것 외에 별다른 방법이 없을 것"이라고 말했습니다.관계자들에 따르면 최근 나스닥에 대형 IPO를 잇달아 빼앗긴 NYSE는 다음 대형 IPO를 유치해야 한다는 압박을 강하게 받고 있습니다.라우 애널리스트는 "(나스닥이 지배적인 위치를 차지한) 가장 큰 이유는 나스닥이 자체 지수를 보유하고 있다는 점"이라면서 "이 지수들은 자산운용사들이 라이선스를 받아 사용하고 있고, 이는 스페이스X나 앤트로픽 같은 많은 기업에 매우 큰 매력 요소"라고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)