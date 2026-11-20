▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 20일 서울 마포구 KT&G 상상마당 인근에서 열린 현장 원내대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘은 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련, "민주당의 광기"라고 강하게 비판했습니다.정점식 원내대표는 오늘(20일) 오전 서울 마포구에서 현장 원내대책회의를 열고 "사법부는 민주당의 광기에 굴복해서는 안 된다"며 이렇게 말했습니다.정 원내대표는 "재판 결과가 마음에 안 든다고 해서 대법원장 한 사람을 상대로 반역이니 내란이니 운운하면서 탄핵을 추진하는 것은 광기일 뿐"이라며 "내란은 그저 구실에 불과하다. 저들의 본심은 결국 이재명 대통령의 공직선거법 위반 유죄를 확정 지은 파기환송 판결에 대한 복수심으로, 결국 이재명 대통령 한 사람을 위한 무자비한 정치 보복"이라고 말했습니다.박충권 수석대변인은 논평에서 "판결이 마음에 안 든다고 사법부 수장을 끌어내리겠다는 것은 삼권분립에 대한 정면 도전"이라며 "민주당은 사법부 길들이기를 멈추고, 탄핵 추진을 즉각 철회하라"고 촉구했습니다.그러면서 "조 대법원장의 임기는 내년 6월까지이고, 헌법재판소 결론이 그전에 나올지도 알 수 없다"며 "실익도 명분도 없는 탄핵이 남기는 것은 '말 안 듣는 판사는 갈아치운다'는 겁박뿐"이라고 지적했습니다.김태규 원내수석대변인은 논평에서 "이번 판결은 내란 중요임무 종사의 책임을 물으려면 행위마다 그런 목적이 있었는지를 구체적으로 따져야 한다는 원칙을 분명히 했다"며 "정치적 파장이 큰 사건일수록 여론이 아니라 증거로 판단해야 한다는 형사 재판의 기본을 대법원이 지켰다"고 평가했습니다.이어 민주당을 향해 "판결 전에는 유죄를 요구하고, 판결이 기대와 다르자 대법원을 내란 세력으로 몰아세우는 것은 사법부 독립을 정면으로 부정하는 일"이라며 "이번 판결을 대법원장 탄핵의 구실로 삼으려 하지 말고, 남은 재판이 증거와 법리에 따라 진행될 수 있도록 사법부에 대한 압박부터 거두라"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)