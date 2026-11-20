▲ 19일 서울 서초구 대법원에서 김건희 여사 관련 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란 우두머리 방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일이 열렸다.

민주사회를 위한 변호사모임(민변)이 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원의 일부 무죄 취지 파기환송 판결에 대해 "헌정질서의 근간을 흔드는 반헌법적 행태"라고 규탄했습니다.민변은 오늘(20일) 논평을 내고 "헌법 수호의 최일선에 서야 할 최고위 공직자에게 면죄부의 논리를 제공한 대법원의 판결은 사법부가 스스로 법치주의와 민주주의를 지킬 책무를 저버린 선언과 다름없다"며 이렇게 밝혔습니다.민변은 "대법원이 전원 일치로 '국헌문란 목적'의 성립을 인정한 것은 다행이지만 그 기준을 기존보다 까다롭게 만든 것은 받아들이기 어렵다"면서 "진행 중인 다른 사건의 내란 가담자들에게 면죄부로 작용하지 않을지 매우 염려스럽다"고 했습니다.이어 한 전 총리에 대해 "평소 막강한 권력을 누리며 국정 운영의 중심에 있던 자에게 정작 헌정질서가 무너지는 위기의 순간에는 아무것도 예측하지 못한 순진하고 무력한 사람인 양 낮은 잣대를 들이대는 것은 결코 정당화될 수 없다"며, "향후 친위 쿠데타가 벌어질 때 고위 공직자들에 최소한의 절차적 외관만 갖추고 책임을 면할 구실을 알려주는 위험한 지침"이라고 지적했습니다.민변은 "대법원이 유죄 취지로 판시한 혐의만으로도 국무총리가 헌정질서를 훼손한 죄책이 가볍지 않다"며 파기환송심 재판부가 엄중한 중형을 선고해야 한다고 촉구했습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)