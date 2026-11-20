오늘(20일) 오전, 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼 경기장 주변, 주황색 조끼 차림의 공원 관리자 측이 설치된 텐트와 집기류 등을 강제로 철거하자 일대에 큰 소란이 일어납니다.



한 남성이 갑자기 달려들고, 철거 중이던 인물이 바닥에 쓰러집니다.



"체포" "폭행"과 같은 말이 오가고 먼저 폭행한 것으로 추정되는 인물은 붙잡힙니다.



오늘 오전 8시쯤, 올림픽공원 관리자 측이 이른바, 올공 시위대 텐트 등을 대상으로 강제 철거에 나서자 시위대와 충돌이 빚어졌습니다.



이 과정에서 직원들을 다치게 하거나 충돌한 시위대 측이 체포된 겁니다.



이들은 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 일대를 점거한 상태로 자진 철거 기간은 어제까지였습니다.



앞서 지난달 29일, 특검과 선관위가 공개 검증을 마쳐 투표용지는 경기장 안에는 없는 상탭니다.



경찰은 오전 9시 26분쯤 철거 현장에서 70대 여성 A 씨를 폭행 혐의로 현행범 체포했습니다.



A 씨는 쌓여 있던 의자를 치우던 체육산업개발 직원과 실랑이를 벌이다 넘어진 직원 위에 올라탄 혐의를 받고 있습니다.



해당 직원은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는 것으로 전해졌습니다.



국민체육진흥공단이 지난달 기준 집계한 올공 시위에 따른 추정 피해액은 31억여 원입니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)