▲ 조희대 대법원장

더불어민주당은 오늘(20일) 오후 비공개 의원총회를 열고 조희대 대법원장 탄핵 소추 추진을 당론으로 채택했습니다.대법원이 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리에게 징역 15년을 선고한 2심 판결 가운데 일부를 무죄 취지로 파기환송한 지 하루 만입니다.다만 민주당은 한 전 총리 파기환송 사건은 탄핵 사유가 아니라고 설명했습니다.당 탄핵소추 추진단장을 맡은 양부남 의원은 의원총회 직후 기자들과 만나 탄핵 소추 사유를 설명했습니다.양 의원은 조 대법원장 탄핵소추 추진 이유에 대해 ▲ 대법원의 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기 환송, ▲ 12·3 비상계엄 당시 대법원의 대응, ▲ 대법관 후보 재제청 거부 논란, ▲ 업무추진비 집행과 현금 격려금 지급 의혹, ▲ 국회 증언 거부 등 5가지를 제시했습니다.각 사유에 대해, 양 의원은 이 대통령의 공직선거법 위반 사건을 대법원이 유죄 취지로 파기환송한 것과 관련해 "9일의 짧은 기간에 심리하고 선고한 것"이라며 "소송기록이 7만 쪽인데 물리적으로 (기록을 보는 것이) 가능한지 따져보겠다. 그것을 위반했을 때는 헌법상 국민 기본권을 침해한 것"이라고 주장했습니다.또, 12·3 비상계엄 직후 사법권은 계엄사령관에 속하고, 사법부의 지휘·감독은 비상계엄 매뉴얼에 따라 대비한다는 내용의 보도가 있었다고 언급하며 "이것은 비상계엄이 적법하다는 것을 기정사실화하고, 여기에 따라서 비상 계임에 순응하고 협력하겠다는 의사 표시로 보여진다"고도 했습니다.양 의원은 또 "대법관 후보자 재제청 요구를 거부하는 것은 대통령 임명권을 형해화한 것"이라고 했고, "업무추진비와 격려금 문제는 형법상 횡령, 국고 손실로 이어질 가능성이 높고, 국정감사 증인 선서 거부는 증언·감정 법률 위반 소지가 있다"고도 했습니다.다만 민주당은 전날 한 전 총리에 대한 선고 자체는 일단 탄핵 사유에 포함하지 않았습니다.양 의원은 "어제 판결은 탄핵 사유는 아니다"라면서 "다만 어제 판결 이유가 조희대 대법원장이 사법부 수장으로 있어서는 안 된다는 판단에 이르게 한 것"이라고 말했습니다.그는 "많은 사람이 그동안 민주당이 가만히 있다가 갑자기 어제 판결 선고를 보고 탄핵을 결정했냐고 질문한다"며 "조 대법원장의 여러 헌법적 법률적 위반 사항이 있었고, 국정조사를 먼저 할지 탄핵을 먼저 할지 고민했지만 어제 판결을 보고 더 이상 참을 수 없는 임계점을 넘었다고 봤다"고 설명했습니다.양 의원은 그러면서 "일부 의원이 (탄핵을) 우려하는 목소리도 당연히 있었고, 어떤 사안이든 찬반양론이 있을 수 있다"며 "추진단은 우려하는 의원들의 목소리를 깊게 받아들이고 그분들의 우려를 해소할 수 있도록 많은 준비를 하겠다. (탄핵 발의는) 금년을 넘기지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)