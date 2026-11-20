방탄소년단이 일본에서 해외 아티스트 최초로 누적 스트리밍 100억 회를 돌파했다. 일본을 대표하는 가수들과 나란히 세운 대기록이다.



20일 빌보드 재팬(Billboard JAPAN)에 따르면 방탄소년단 음악의 일본 내 누적 재생 수가 100억 회를 넘어섰다. 이는 미세스 그린 애플(Mrs. GREEN APPLE), 오피셜히게단디즘(Official HIGE DANdism), 백 넘버(back number), 요아소비(YOASOBI)에 이은 역대 다섯 번째 기록이다. 해외 아티스트로는 방탄소년단이 처음이다.



이번 성과는 여러 히트곡이 오랜 기간 고르게 사랑받은 결과라는 점에서 의미가 크다. 빌보드 재팬 집계 기준(이하 동일) 누적 스트리밍 1억 회를 넘긴 방탄소년단의 곡만 27개에 달한다. 특히 메가 히트곡 'Dynamite'는 지난 8월 10억 회를 돌파했다. 'Butter'와 'Permission to Dance'도 각각 6억 회와 5억 회 이상 재생됐다.



주요 차트 역시 휩쓸었다. 2015년 일본 오리지널곡 'FOR YOU'를 시작으로 'Blood Sweat & Tears (Japanese ver.)', 'MIC Drop (Japanese ver.)', 'FAKE LOVE (Japanese ver.)', 'Lights', 'Butter', 'Permission to Dance', 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' 등 총 8곡이 빌보드 재팬 종합 송 차트 'JAPAN Hot 100' 정상을 차지했다.



올해 발표한 신보의 성적도 돋보인다. 지난 3월 발매된 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 빌보드 재팬의 2026년 상반기 종합 앨범 차트 'Hot Albums' 1위에 올랐다. CD 판매와 스트리밍 부문에서도 모두 정상을 석권하며 일본 내 대중적 인기를 다시 한번 확인시켰다.



한편 일본 TBS는 오는 28일 오후 8시 'TBS 채널1 최신 드라마·음악·영화'를 통해 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN'을 TV 최초로 독점 방영한다. 이와 함께 11월 한 달간 'BTS 특집 ～Precious New Chapter～'를 편성하고 공연, 예능, 영화 등 방탄소년단 관련 프로그램 28개를 선보이고 있다.







* 사진 출처= 빅히트 뮤직(하이브)



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)