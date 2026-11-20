▲ 국민의힘 정점식 원내대표 등 의원들이 20일 서울 마포구 KT&G 상상마당 인근에서 열린 현장 원내대책회의에서 이른바 '조작기소 특검법' 폐지를 촉구하는 구호를 외치고 있다.

국민의힘은 오늘(20일) 서울 홍대 일대에서 '조작기소 특검법'에 대한 장외 반대 여론전을 이어갔습니다.이재명 대통령의 재가로 특검 출범이 가시화되자 특검의 문제점을 부각하면서 2030세대를 파고드는 시도로 풀이됩니다.정점식 원내대표는 이날 오전 서울 마포구 KT&G 상상마당 인근에서 '이재명 탈옥법 폐지 촉구, 청년 속으로 도보 행진' 원내대책회의를 주재했습니다.그는 "이 대통령이 국무회의에서 한성숙 총리 손을 빌려 대리 의결한 지 6시간 만에 특검법 공포안을 기습 재가했다"며 "국가 수사력을 개인이 횡령한 것과 다름없다. 특검제도를 대통령 개인용 로펌으로 타락시켰다"고 밝혔습니다.또 "공소청과 중수청이 형사사법기관으로서 제 역할을 하기 위해선 특검 파견을 전면 거부해야 한다. 검사·수사관들도 파견을 거부해야 한다"며 "사법부는 민주당 광기에 굴복하지 말고 특검이 대통령 5개 재판을 삭제하기 전 재판을 재개하라"고 촉구했습니다.임이자 정책위의장은 "시험 부정행위와 죄 지우기 특별법 논란은 서로 다른 사안이지만 우리가 던져야 할 질문은 같다"며 "규칙을 어긴 사람에게 책임을 묻고 있는가, 규칙을 정하는 사람도 그 규칙 앞에 서 있는가다. 우리가 거부해야 할 것은 힘없는 사람에게는 엄격하고 힘 있는 사람에게는 관대한 이중잣대"라고 말했습니다.김용태 의원은 "이재명 정권의 본질은 한 단어로 '위선'"이라며 "겉으로는 개혁과 청산을 강요하면서 속으로는 자신의 죄를 감추기 위해 법을 뜯어고치는 정권, 위선의 정점인 공소취소 특검을 이 대통령이 끝내 재가했다"고 비판했습니다.그러면서 정부·여당에 "이 정권이 그토록 국민주권을 말한다면 진짜 주권자인 국민의 뜻을 직접 묻자. 사법부 정의 확립을 위한 국민 투표를 하자"고 제안했습니다.원내 지도부는 '법치주의 파괴 이재명 탈옥법'이라고 적힌 조끼를 입고, '내 사건 검사를 내가 임명! 이것이 불공정!'이라고 쓰인 인쇄물을 든 채 "사법정의 파괴하는 탈옥특검 철폐하라" 등의 구호도 외쳤습니다.의원들은 이후 홍대 및 신촌 일대를 도보로 행진했습니다.정 원내대표는 행진 후 "대통령이 법을 피해서 도망칠 때 우리는 국민 속으로 들어갔다. 그래서 우리는 승리할 것"이라며 "탈옥법을 사주한 이 대통령, 탈옥법을 의결한 총리와 국무위원들, 탈옥법을 만들어 국회를 통과시킨 민주당 의원들, 전부 법의 심판을 받을 것이다. 그때까지 제대로 한 번 싸워보겠다"고 강조했습니다.국민의힘은 민주당 주도로 조작기소 특검법안이 국회에서 처리되는 것에 맞춰 장외 집회를 개최하고 있습니다.국민의힘은 서울 경복궁역, 부산역 광장 등에 이어 21일 대구에서 장외투쟁을 합니다.국민의힘은 23일에는 헌법재판소에 조작기소 특검법에 대한 권한쟁의 심판도 청구할 예정입니다.(사진=연합뉴스)