▲ 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석·보좌관 회의에서 최근 사회 문제화 된 AI를 활용한 시험 부정에 대해 발언하고 있다.

이재명 대통령이 최근 인공지능(AI)과 최첨단 소형 기기를 악용한 국가 시험 부정행위 우려가 커진 것과 관련해 "이미 진행된 시험과 평가의 부정행위에 대해서도 철저한 조사와 엄중한 단죄가 있어야겠다"며, 행정력과 예산의 집중 투입을 주문했습니다.이 대통령은 오늘(20일), 청와대에서 주재한 제53차 수석·보좌관 회의에서 이와 같이 말하고, "전 국민적 관심과 국가 차원의 총력 대응, 대비 속에서 치러진 이번 수능에서조차 처음부터 끝까지 굳이 범죄적 부정행위를 감행하는 사례들이 있었다"며, "우리 국민들이 공감, 납득할 수 있는 수준으로 반드시 일벌백계해주시기 바란다"고 강조했습니다.그러면서, "누구나 자신의 실력과 노력이 공정하게 평가받을 수 있다는 믿음은 우리 대한민국 공동체를 지탱하는 핵심 가치, 그리고 신뢰의 근간"이라고 짚었습니다.이 대통령은 이번 위기가 기회가 될 수도 있다며, "혼란이 있긴 했지만, 제보와 사안 발생으로 짧은 시간이지만 나름의 유효한 대책들을 세웠다"며, "이번에 겪은 홍역이 앞으로 더 공정하고 더 합리적인 인공지능 시대를 여는 백신이 될 수 있도록 우리 모두가 힘을 모아 나가기를 바란다"고 당부했습니다.이 대통령은 어제(19일) 진행된 2027학년도 대학수학능력시험이 우리에게 큰 숙제를 남겼다며, "인공지능 기술의 급속한 발전으로 과거에는 미처 예상하지 못했던 문제들이 산업과 일자리를 넘어 일상 곳곳에 등장하고 있다. 어제 우리가 그 현실을 목도했다"고 언급했습니다.그러면서, "기존의 통상적인 방법으로는 인공지능과 첨단 장비를 악용한 부정행위를 효과적으로 막기 어려운 것 같다"며, "변화된 환경에 맞게 국가 시험 제도를 A부터 Z까지 전면적으로 신속하게 개편해야겠다"고 강조했습니다.또, "수능뿐만 아니라 공공과 민간에서 시행되는 모든 시험과 평가의 공정성 담보를 위한 과감한 대책과 협조 체제를 빈틈없이 구축해 주기 바란다"면서, 해외 대응 사례와 전문가 제안, 국민 의견까지 검토한 종합대책을 신속하게 마련할 것을 지시했습니다.이번 수능 시험에서 부정행위 방지를 위해 재난문자 발송 등이 이뤄진 것에 대해 "(국민들이) 화를 많이 내실 줄 알았는데, 의외로 재밌어하셨다는 이야기도 있어서 감사하게 생각한다"고도 말했습니다.이어 "국가의 기본적인 기능을 이런 시험 감독에 쓸 수 있냐라는 반론도 있지만, 50여만 명의 우리 학생들의 공정한 시험 관리도 재난 관리 못지않은 중요한 일이라고 생각했다"며, "국민 여러분께서도 용인하고 이해해 주셔서 감사드린다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 또, "문자를 3번이나 보냈는데, 마지막까지 걸리는 수험생이 있다는 사실이, 조금 예상했지만, 참 놀랍다"며, "앞으로도 계속 이런 일은 벌어질 거라고 각오해야 되지 않을까 싶다"고 언급했습니다.향후 대응이 중요하다며, 부정행위 탐지와 차단에 필요한 기술 개발, 시험 관리 기준 강화, 시험장 감독 체계 개선, 부정행위 재발 방지책, 강력한 처벌 기준 수립 등을 위해 민관이 긴밀하고 신속하게 움직여 줄 것을 부탁했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)