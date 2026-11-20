▲ 김정관 산업통상부 장관이 20일 수출 1조 달러 달성 계기 경제 6단체 오찬 간담회에서 인사말을 하고 있다.

김정관 산업통상부 장관이 오늘(20일) 경제 6단체 대표들과 만나 한국 수출의 '질적 성장'을 꾀해야 한다고 강조했습니다.김 장관은 서울 중구에서 열린 오찬 간담회에서 수출 1조 달러 달성 이후 우리 수출과 산업이 나아갈 방향과 민관 협력 과제를 논의했습니다.김 장관은 1조 달러 달성을 두고 소문난 잔치에 먹을 게 없다는 말도 있고 소외감이나 양극화에 대한 이야기도 나온다며, 앞으로 반도체 같은 업종이 또 있을지 큰 걱정이 된다고 털어놨습니다.그러면서 미래 먹거리를 키우기 위한 연구개발을 지원할 초광역특구법 제정이 시급하다며, 참 절박하고 간절하다고 말했습니다.김 장관은 지방 투자 촉진과 중소·중견기업의 수출 문턱 낮추기, 첨단 로봇과 바이오, 우주항공 등 반도체를 이을 새 수출 동력 육성, 교역 상대국과 함께 성장하는 통상 전략 추진을 민관 공동 과제로 제시했습니다.경제6단체 대표들은 산업 생태계 전반의 경쟁력을 높이는 것이 중요하다고 입을 모았습니다.참석자들은 미래 전략산업 육성 초기부터 중소기업 참여를 늘리고, K-푸드와 뷰티 등 유망 소비재 분야에서 중소기업의 해외 진출을 체계적으로 지원해야 한다고 제언했습니다.또, 첨단 기술과 핵심 소재·부품 공급망 투자 지원, 주요국의 통상 압박에 대한 민관 공동 대응 등을 정부에 건의했습니다.(사진=연합뉴스)