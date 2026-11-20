▲ 삼성전자가 갤럭시S26 시리즈 (자료화면)

올해 3분기 유럽 스마트폰 출하량이 1년 전보다 18% 줄면서 13년 만에 가장 적은 분기 실적을 기록했습니다.시장조사업체 카운터포인트리서치는 오늘(20일) 부품 가격 상승에 따른 제품 가격 인상과 판촉 행사 축소, 거시경제 불확실성에 따른 소비 위축 등이 겹치면서 유럽 스마트폰 시장이 크게 위축됐다고 밝혔습니다.제조사별 점유율은 삼성전자가 35%로 1년 전보다 5%포인트 오르며 1위를 지켰고, 애플도 31%로 4%포인트 상승하며 2위를 차지했습니다.반면 중국 업체인 샤오미는 15%, 오포는 4%, 아너는 3%로 점유율이 각각 떨어졌습니다.삼성전자와 애플은 프리미엄 신제품 출시로 감소 폭을 일부 줄였지만, 중저가 제품 의존도가 높은 중국 업체들은 상대적으로 더 큰 타격을 받은 것으로 보입니다.다만 4분기 들어서는 판매 감소 폭이 다소 완화돼, 지난달 유럽 스마트폰 판매량은 1년 전보다 12% 줄어 9월 감소율 14%보다 개선됐습니다.카운터포인트리서치는 부품 가격이 내년 중반까지 안정되지 않을 것으로 보인다며, 올해 크리스마스 시즌도 유럽 스마트폰 제조사들에게 어려운 시기가 될 것이라고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)