국제 신용평가사 무디스가 내년에도 인공지능, AI 수요 확대에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들의 실적 호조가 이어질 것으로 전망했습니다.



무디스는 어제(19일) 발표한 보고서에서 AI 수요가 계속 늘어나는 반면 메모리 반도체 공급 확대는 제한적이어서 국내 반도체 기업들에 우호적인 사업 환경이 이어질 것으로 분석했습니다.



특히 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 아시아태평양 지역 기술기업들의 이익 급증을 이끌었다며, 내년에도 AI 메모리 생산 능력을 키우고 시장 경쟁력을 강화할 것으로 내다봤습니다.



반도체 생산시설과 데이터센터 투자가 늘면서 건설업계로도 수혜가 확산할 것으로 보고, 대표적인 수혜 기업으로 삼성물산을 꼽았습니다.



다만 이런 시설에는 막대한 자금이 들고 투자금 회수에도 오랜 시간이 걸려, 실적 개선이 반드시 신용도 개선으로 이어지지는 않을 것이라고 지적했습니다.



무디스는 또, 철강업계는 점진적인 업황 회복으로 실적이 나아지고, 자동차업계는 하이브리드차 경쟁력이 수익성을 뒷받침할 것으로 평가했습니다.



아울러 중화권을 제외한 아시아태평양 지역 비금융기업의 내년 신용 전망을 '안정적'으로 제시했습니다.