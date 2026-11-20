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▲ '2026 고양특례시 투자설명회' 홍보 포스터

경기 고양시는 다음 달 14일 소노캄 고양에서 '2026 투자설명회'를 연다고 오늘(20일) 밝혔습니다.이번 설명회에는 바이오·의료기기, 방송영상 등 고양시가 미래 성장동력으로 육성하는 산업 분야의 기업 관계자 약 150명이 참석합니다.올해는 기업들이 고양시의 투자 여건을 설명 듣는 데 그치지 않고 개발 현장을 직접 둘러보는 프로그램이 추가돼 1·2부로 나뉘어 진행됩니다.1부에서는 고양시의 투자 여건과 달라지는 기업 지원 혜택 등을 소개합니다.일산테크노밸리 등 주요 대규모 개발사업의 진행 상황과 분양 정보를 발표하고 기업 관계자들과의 질의응답 시간도 마련됩니다.상담 공간도 별도로 마련해 공개적인 자리에서 논의하기 어려운 맞춤형 투자 조건이나 구체적 지원 내용 등을 안내할 계획입니다.2부에서는 미리 신청한 기업 관계자들이 전용 버스를 타고 일산테크노밸리와 경기 고양 방송영상 밸리 등 사업 현장을 방문합니다.이를 통해 주변 여건과 입지 조건을 확인하고 고양시에 대한 투자 가능성을 구체적으로 검토할 수 있도록 할 예정입니다.고양시 관계자는 "기업들이 투자 환경을 직접 눈으로 확인하고 궁금한 점도 현장에서 바로 해소할 수 있도록 행사를 준비했다"고 말했습니다.(사진=고양시 제공, 연합뉴스)