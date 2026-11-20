대학수학능력시험 시험장에서 스마트안경을 이용해 부정행위를 한 혐의로 입건된 수험생이 실제 시험에서 스마트안경을 활용한 사실을 시인한 것으로 확인됐습니다.



충남교육청에 따르면 고등학교 졸업생인 A씨는 어제 천안 신당고등학교에서 치러진 수능 2교시 수학 영역 시험 도중 화장실에 두 차례 다녀왔습니다.



또 수학 문제를 푸는 과정 없이 답을 적고 안경을 만지작거리는 모습이 감독관에게 확인됐습니다.



시험을 모두 마친 뒤에는 후드 모자를 뒤집어쓰고 책상에 엎드린 상태에서 안경을 주머니에 넣는 모습이 목격되기도 했습니다.



시험이 끝난 뒤 감독관이 안경 제출을 요구하자 A씨는 자신의 일반 뿔테안경을 내놓았습니다.



이후 감독관이 A씨의 동의를 받아 몸수색을 한 결과 스마트안경이 발견된 걸로 전해졌습니다.



A씨는 2교시 수학 시험에서 스마트안경을 사용한 사실도 감독관에게 시인한 것으로 파악됐습니다.



충남경찰청은 A씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건하고, 범행을 도운 조력자가 있는지 확인하고 있습니다.



교육부에 따르면 2027학년도 대학수학능력시험에서 스마트기기 등 전자기기 관련 부정행위는 총 111건 적발됐습니다.



위급재난문자 발송에 따른 스마트기기 적발은 54건으로 집계됐고, 위급재난문자 발송이 아닌 다른 방법으로 적발된 스마트기기는 52건이었습니다.



시험 도중 스마트기기를 활용하다 적발된 경우는 5건입니다.



앞서 교육부는 어제(19일) 오후 4교시 종료 시점 기준, 전자기기 부정행위자는 98명으로 집계됐다고 밝혔는데, 최종 집계 결과 13명이 추가됐습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 장유진, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)

