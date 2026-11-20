이펙트 파리 오페라하우스 지하, 마스크를 쓴 채 살아가는 천재 작곡가의 비극적인 사랑, 40년 전 런던에서 처음 탄생한 이후 전 세계에서 1억 6천만 명이 본 뮤지컬 '오페라의 유령'입니다.



작곡가 앤드류 로이드 웨버는 오페라의 유령뿐 아니라 지저스크라이스트 슈퍼스타, 캣츠, 에비타 등 수많은 히트작을 내놓은 살아있는 전설입니다.



'오페라의 유령' 초연 40주년을 맞아 처음 내한한 그가, 한국 배우들을 만나고 나서 SBS 뉴스헌터스 스튜디오를 찾았습니다.



[앤드류 로이드 웨버/뮤지컬 작곡가·제작자 : 어제 리허설에서 본 배우들은 세계 정상급이었습니다. 정말 훌륭했어요. 최근 몇 년 사이 폭발적으로 성장한 무언가의 시작을 함께 했다는 게 정말 기쁩니다.]



2001년 오페라의 유령 한국어 초연은 7개월의 장기 공연에 24만 명의 관객을 동원하며 한국 뮤지컬 산업화의 신호탄이 됐습니다.



그의 다른 대표작들도 잇따라 공연되면서 한국 시장을 키웠습니다.



특히 팬데믹으로 전 세계 공연계가 멈춰 섰을 때도 한국에선 극장 방역 조치를 하며 '오페라의 유령'과 '캣츠' 투어 공연이 진행됐습니다.



그는 당시 영국 정부에 이런 사례를 알리고 적절한 조치를 요구했지만 받아들여지지 않았다며, 한국에 감사의 뜻을 전했습니다.



[앤드류 로이드 웨버/뮤지컬 작곡가·제작자 : 공연에 대한 믿음을 지켜 준 한국의 모든 분께 감사드립니다. 전 세계 공연계 모두에게 큰 영감이 됐습니다.]



기자들을 만난 그는 한국 뮤지컬 산업의 가능성에 주목하며 한국 창작진과 함께 작업할 가능성도 열어뒀습니다.



[앤드류 로이드 웨버/뮤지컬 작곡가·제작자 : 좋은 이야기가 있고 한국의 누군가가 작품 아이디어를 가져오고 함께 작업하면서 제가 보탤 게 있다고 생각되면 물론 하겠습니다.]



일흔여덟의 거장은 지금도 새로운 시도를 이어가고 있습니다.



'오페라의 유령'은 뉴욕에서 관객이 극 속을 누비는 이머시브 공연으로 다시 태어났고, 모나리자 도난 사건을 소재로 한 신작도 내년 개막을 앞두고 있습니다.



모든 악보를 손으로 쓴다는 그는 AI가 대신할 수 없는 게 바로 인간의 창의성이라고 강조했습니다.



[앤드류 로이드 웨버/뮤지컬 작곡가·제작자 : 지난여름 AI에게 다음 작품으로 뭘 써야 할지 물었다면 아마 로맨스나 '오페라의 유령' 비슷한 무언가를 권했을 겁니다. 하지만 모나리자 도난 이야기는 떠올리지 못했을 거예요.]



뮤지컬 음반 최초로 영국 차트 1위에 올랐던 오리지널 캐스트 음반은 그가 직접 리믹싱해 최근 다시 발매됐습니다.



'오페라의 유령'은 한국 초연 25주년을 맞아 다음 달 한국에서 다시 무대에 오릅니다.



{앤드류 로이드 웨버/뮤지컬 작곡가·제작자 : 똑같은 '오페라의 유령'인데 이제 사람들이 새로 발견하고 있어요. '오페라의 유령'을 보러 가는 게 멋진 일이 됐죠.]



좋은 이야기와 음악의 힘을 믿는 거장의 예술 세계도, 오페라의 유령도 모두 현재 진행형입니다.



(취재 : 김수현, 영상취재 : 최호준·김학모·이상학, 편집 : 박지인, 영상제공 : 에스앤코, 제작 : 디지털뉴스부)