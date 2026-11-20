법학적성시험, LEET 만점자 이진우 씨가 AI를 악용한 시험 부정행위 의혹으로 숨진 것과 관련해 과거 이 씨로 인해 대학 입시에서 큰 피해를 봤다는 인증 글이 올라왔습니다.



어제(19일) 대학생활 플랫폼 에브리타임엔 이진우를 상대로 형사 고소를 준비 중이었다는 취지의 글이 올라왔습니다.



작성자는 자신을 2024학년도 대학수학능력시험 때 고려대학교 정치외교학과 예비 1번 탈락자라고 소개했습니다.



그러면서, 관련 성적표도 공개했습니다.



여기엔 고려대 입시에서 1000점 만점에 672.09점을 기록해 지원자 35명 중 25등으로 예비 합격 1번 자격을 취득한 것으로 나타나 있습니다.



수능 부정행위 의혹에 휩싸인 이진우 씨가 고대 정외과 24학번으로 입학한 데 대해, 만약 AI 부정행위가 사실이라면 자신이 합격했어야 하는 피해자라는 취지입니다.



실제, 이진우 씨는 그 시점 극적인 성적 상승을 이끌어 2024학년도 고려대 정치외교학과에 입학했고, 2026학년도 수능에선 전국 차석권에 가까운 성적을 받아 서울대학교 치의학과에 들어갔습니다.



글쓴이는 "내 재수비용 물어내"라며 이 씨를 상대로 형사 고소를 준비하고 있었다고 주장했습니다.



법적 대응과 관련한 내용을 과거형으로 쓴 걸 보면, 이 씨의 사망 소식에 진행 과정을 중단한 것으로도 해석됩니다.



글쓴이가 게시물을 올린 플랫폼은 소속 대학을 표시하게끔 돼 있는데 여기에 서울대로 적혀 있어 재수 생활을 통해 서울대학교에 입학한 것으로 추정됩니다.



이 글은 다른 게시판 곳곳으로도 옮겨졌고, 댓글 등을 통해선 당시 대입 피해자로 추정되는 인물에 대한 동정과 그럼에도 그가 서울대에 입학한 걸 두고 "대단하디" "멋있다"는 취지의 반응이 이어졌습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 안준혁, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)