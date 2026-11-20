▲ 20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 3~4%대 급락 출발했다.

오늘(20일) 국내 증시가 급락하면서 유가증권시장에 이어 코스닥시장에서도 매도 사이드카가 발동됐습니다.한국거래소는 오후 1시 28분쯤 코스닥시장에 프로그램 매도호가 일시 효력정지, 이른바 매도 사이드카를 발동했습니다.발동 당시 코스닥150 선물 가격은 전날보다 6.04% 내린 1,072.80이었고, 코스닥150 현물 지수는 5.62% 떨어진 1,070.37이었습니다.앞서 오전 11시 54분쯤에는 코스피200 선물지수가 5% 넘게 떨어지면서 유가증권시장에도 매도 사이드카가 발동됐습니다.사이드카가 발동되면 프로그램 매도호가의 효력이 5분 동안 정지됩니다.두 시장에서 동시에 매도 사이드카가 발동된 건 지난 6일 이후 10거래일 만입니다.오후 1시 33분 기준 코스피는 전날보다 264.24포인트, 5.14% 내린 4,873.65를 기록하고 있습니다.삼성전자와 SK하이닉스는 모두 6.7% 안팎 하락하고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 32.35포인트, 4.72% 떨어진 652.46입니다.(사진=연합뉴스)