지난달 23일 훈련 도중 갑자기 쓰러져 병원으로 이송됐던 바이에른 뮌헨의 뱅상 콤파니 감독이 약 4주 만에 복귀했습니다.



콤파니 감독은 당시 몸이 보내는 신호에 충분히 귀 기울이지 못했다며, 조금 더 쉬었어야 했다고 털어놨습니다.



자신이 자리를 비운 동안 5경기 무패 행진을 이어간 선수단을 높이 평가한 그는, 큰 우승을 차지했을 때보다 더 많은 격려를 받았다며 동료 감독들에게 감사를 전했습니다.



건강을 회복한 콤파니 감독의 복귀 기자회견을 〈스포츠머그〉가 전해드립니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)