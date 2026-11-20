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우리가 잊지 말아야 할 역사 속 '그날'의 이야기를, '장트리오' 장현성-장성규-장도연이 들려주는 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무'). 본방송을 놓친 분들을 위해, 혹은 방송을 봤지만 다시 그 내용을 곱씹고 싶은 분들을 위해 SBS연예뉴스가 한 방에 정리해 드립니다.이번에 '당신'에게 들려주고 싶은 '그날'의 이야기는, 지난 19일 방송된편입니다. 이야기 친구로는 가수 나비, 배우 남경읍, 그룹 에이티즈 멤버 산이 출연했습니다.(리뷰는 '꼬꼬무'의 특성에 맞게, 반말 모드로 진행됩니다.)때는 1975년 10월. 서울의 한 신문사에 전화 한 통이 걸려와. 경찰인데, 한 사건의 현장 검증을 진행하니 현장으로 오라는 거야. 이 사건은 대한민국에서 벌어진 '최초'의 사건인데, 얼마 전 범인이 검거됐어. 전화를 받은 이병훈 사진기자는 카메라를 챙겨 차를 타고 현장으로 출발했어."그 당시에는 기자들이 각 경찰서에 취재망이 있었어요. 큰 사건이 발생하면 경찰이 그걸 보도진한테 공개합니다. 이 사건에 대한 현장검증을 며칟날 간다고 언론 기자들한테 얘기해 주는 거예요. 그래서 그 전날 우리는 회사 차로 거기를 내려간 거죠."-이병훈, 사진기자한참을 달려 도착한 곳은, 전라남도 광산군(현재 광주 광산구 인근)의 한 시골마을. 근데 이 기자는 차에서 내리자마자 눈앞에 펼쳐진 광경에 깜짝 놀랐어."조그마한 시골에 한 300~400명 모였나? 마을 주민이 다 동원됐을 거예요. 먼 데서도 온 거예요. 도대체 이런 끔찍한 범행을 저지른 사람이 어떻게 생겼나, 그래서 온 거죠. 굉장히 충격적인 사건이었어요. 모든 국민이 걱정하고 불안해하던 사건이었어요."-이병훈, 사진기자당시 이병훈 기자가 본 현장 사진이야.구름 떼처럼 모여든 사람들. 온 동네 사람들이 범인의 얼굴을 보겠다고 잔뜩 모여있는 거야. 그만큼 전 국민의 관심사이자, 모두가 충격을 받은 어마어마한 사건이었다는 거지. 이병훈 기자가 수많은 인파를 헤치고 앞으로 나와 자리를 잡았어. 얼마나 지났을까. 마을에 호송차 한 대가 도착했어. 그리고 그 안에서 경찰과 함께 수갑을 차고 포승줄에 묶인 한 남성이 보여. 그러자 사람들이 소리쳐."저 놈 죽여라!""사람의 탈을 쓰고 어떻게 그럴 수가 있어!"누군가는 악을 쓰며 화를 내고, 누군가는 범인을 향해 달려들기도 했어. 그때, 이병훈 기자가 고개를 돌려 범인의 얼굴을 봤어. 20대 중반의 남성, 163cm 정도 되는 키에 삐쩍 말랐어. 그때부터 이 기자는, 남성의 모습을 카메라로 찍기 시작해. 바로 이 사진이야."삐쩍 말라서 눈에만 살기가 있어 보이더라고요. 그런 놈이 수갑을 차고 내려오는데 '안 좋은 인상이구나' 그렇게 느꼈죠. 그냥 뭐 죄인 같지가 않아요. 자세가 꼿꼿해서 주변을 두리번두리번거리고, 큰 죄를 저질렀으면 고개를 숙이고 그럴 텐데. 그런 게 안 보여요. (범인의 이름은) 김대두죠."-이병훈, 사진기자김대두란 이름, 들어본 적 있어? 1975년 대한민국을 공포로 몰아넣었던 잔인한 범죄자야. 대체 무슨 일을 저질렀는지, 김대두가 검거됐던 그날로 돌아가볼게.현장 검증이 있기 이틀 전인 1975년 10월 8일. 서울 청량리경찰서 강력반으로 전화 한 통이 걸려와."여기 세탁손데요. 세탁물 하나가 들어왔는데, 이게 아무래도 좀 이상해서요."강력반 형사들은 신고가 들어온 세탁소로 출동했어. 당시 막내였던 홍세호 형사도 선배들과 같이 세탁소로 갔어."파출소에서 보고가 들어온 거지. 우리 관내 세탁소에서 이런 게 들어왔습니다, 그러니까 강력반에서 이제 출동을 나간 거지. 처음에는 그렇게까지 크게 생각을 못 하고, 일단 신고가 들어왔으니 조사는 해야 하니까."-홍세호, 당시 청량리경찰서 형사도착한 형사들에게 세탁소 주인이 이걸 보여줘.주인이 청바지를 세탁하려고 하는데, 무릎에 이렇게 피가 묻어 있었다는 거야. 뭔가 좀 찝찝해서, 주인이 경찰에 신고했다는 거지. 형사들이 보니까 진짜 피 같긴 한데, 또 그렇게 많이 묻은 거 같진 않아. 그때, 형사반장이 막내였던 홍 형사에게 말했어."혹시 모르니까 여기 있다가 이거 맡긴 사람 오면 조사나 해봐."그리고 선배 형사들은 그대로 철수했어. 막내 홍 형사는 시키는 대로, 세탁소 구석에서 이 청바지의 주인이 올 때까지 기다렸어. 얼마나 지났을까. 20대 중반 정도 되는 한 남자가 세탁소로 들어와. 그때, 세탁소 주인이 홍 형사에게 신호를 줬어. 청바지를 맡긴 그 남자였어."경찰입니다. 잠시 검문이 있겠습니다. 이거, 뭡니까?"그러자 그 남자는, 친구랑 싸우다 코피가 났고, 그때 묻은 거라 말했어."처음에 그 남자가 들어와서 물어보니까, '아유 코피 묻은 거예요' 그러더라고. 친구하고 싸우다가 코피 묻은 거라고. 그래서 (확인을 위해) 얘하고 나하고 단둘이, 이놈을 데리고 미아리를 돌아다니게 된 거지. 그런데 그 남자가, 미아리에 자기 사촌 누나 집이 있는데 거기서 지내며 잤어요 그전에. 거기서 지내면서 친구하고 싸웠다는 거예요. 걔 데리고 누나 집에 가서 누나한테 살짝 물어보니까 안 싸웠다는 거야. 거짓말이지. 그 남자하고 나하고 단둘이 몇 시간을 돌아다니는 거야. 계속 거짓말을 하니까."-홍세호, 당시 청량리경찰서 형사홍 형사가 다시 물었어. 잡혀가기 싫으면 똑바로 말하라고. 그러니까 이번엔 이렇게 말해."아 맞다! 여기서 싸운 게 아니라, 저기 길바닥에서 싸웠네!"갑자기 말이 바뀌었어. 뭔가 있다고 직감한 홍 형사는 이 남자를 데리고 그 일대를 돌아다니며, 진짜 싸움이 있었는지 확인했어."그러니까 그 남자가 아무래도 이상하지. 하여튼 뭐가 있기는 있는데, 조사는 해야지. 몇 시간 동안 미아리 일대를 끌고 다니는 거지."-홍세호, 당시 청량리경찰서 형사그런데 그 어디에도, 누구도, 싸운 걸 본 사람도 없고 증거도 없어. 그렇게 몇 시간을 돌아다니다 보니, 어느새 해가 지기 시작해. 홍 형사는 이제 어떻게 해야 하나 싶어. 고민 끝에 홍 형사는 남자를 데리고, 중국집에 갔어. 보니까 이 남자, 온종일 쫄쫄 굶었거든."아휴 힘들다. 사장님! 여기 짜장면 두 개 주세요! 야, 너도 돌아다니며 고생했으니까 일단 먹어!"짜장면에 이어서 홍 형사, 비장의 카드를 내밀어. 바로 술이야. 술 한잔 하면서 둘은 이런저런 얘기를 나누기 시작해."그나저나, 너 뭐하는 놈이냐?""저요? 뭐 딱히 하는 건 없고. 작년에 누굴 좀 패서 한 1년 감방에 있다가 얼마 전에 나왔어요."들어보니까 이 남자, 폭행 사건으로 교도소에 갔다가 얼마 전에 출소했대. 그 뒤로 직업 없이 떠돌이 생활을 했다는 거지. 그렇게 술을 한두 잔 마시다 보니까, 둘이 조금 친해졌어. 서로 형님, 동생, 하면서 시답잖은 이야기를 나누는데. 이 남자, 갑자기 홍 형사를 쳐다봐."형님 사실, 제가 한 놈 깠습니다."사람을 때렸다는 얘길까? 아니. 사람을 죽였다는 거야."그때까지는 남자한테 수갑도 안 채우고 친구같이 밥 먹고 그러다가 그 얘기가 나오니까. 정신이 반짝 난 거지."-홍세호, 당시 청량리경찰서 형사홍 형사는 들고 있던 술잔을 내려놓고, 주머니에서 수갑을 꺼냈어. 수갑 한쪽을 남자 손에 채우고, 나머지 한쪽을 자신의 손에 채웠어."너, 이제부터 거짓말하면 안 돼. 너 어디서 죽였어?"그러자 이 남자, 아무 말 없이 일어나더니, 홍 형사를 데리고 어디론가 가기 시작해. 도착한 곳은, 인적이 드문 한 야산. 홍 형사는 남자를 따라서 어두컴컴한 곳으로 들어갔어."나하고 같이 수갑을 그놈 한쪽 손에 차고 나 한쪽 손에 차고, 이러고 덜렁덜렁 다니면서 사람 죽였다는 현장을 나하고 갔지. 미아리에 무슨 왕릉인데 거기가, 도착해 보니 묫자리에 한 놈이 거꾸로 박혀 있는데, 처음에야 그런 사건이라는 생각을 못 했지."-홍세호, 당시 청량리경찰서 형사가봤더니 거기에 진짜 시신이 있었던 거야. 피범벅이 된 채 살해된 한 남성이 있었어.잠시 후, 청량리경찰서 강력반이야. 홍 형사가 그 남자를 데리고 다급히 들어왔어."선배님, 큰일났습니다! 이거 보통 사건이 아니에요!"그리고 그간 있었던 이야기를 했어. 선배 형사들은 다들 깜짝 놀랐어. 그때부터 홍 형사의 선배가 남자를 진술실로 데려가 직접 조사하기 시작했어. 몇 시간 뒤, 경찰서 전체가 발칵 뒤집혀."연쇄 살해 사건의 범인이 8일 오후 서울에서 잡혔다. 범인은 폭력 전과 2범인 김대두(26살)로 55일 동안 00명을 죽이는 등 끔찍한 범행을 저질러 왔음이 밝혀졌다."-당시 기사 보도 中오늘의 이야기는 '최초'로 벌어진 사건이라고 했잖아? 대한민국 정부 수립 이후 발생한 최초의 연쇄 살인 사건이야. 이 사건의 범인, 최초의 연쇄 살인범이 바로 김대두라는 거야.차례대로 강호순, 정남규, 이춘재야. 대한민국을 뒤흔든 연쇄살인범들이야. 강호순은 10명, 정남규는 13명, 이춘재는 15명을 살해했어. 그런데 김대두는 이들보다 더 많은 사람들을 살해했대. 몇 명이나 살해한 걸까?1975년 10월 2일. 경기도 수원이야. 40대 여성 함 씨는 그날 집에서 자녀들과 잠을 자고 있었어. 어느새 깊은 잠에 빠져든 그때, "사람 살려!" 하는 희미한 비명에 함 씨의 눈이 떠졌어. 잠결에 놀란 함 씨가 일어나서 비몽사몽 밖으로 나갔어. 두리번두리번 주변을 살피는데, 인기척도 없고 그냥 고요해. '내가 잘못 들었나?' 하며 다시 집으로 들어갔어.시간이 지나 오전 5시. 아침밥을 준비하던 함 씨가 쌀을 들고 밖에 있는 우물로 갔어. 물을 뜨려고 보는데, 물을 뜨는 도구인 두레박의 줄이 끊어져 있어. 누가 이런 짓을 했나? 하던 그때,"당신 뭐야! 사람이야 귀신이야!"그 앞에 복면을 쓴 괴한이 서 있는 거야. 놀란 함 씨가 크게 소리를 질렀어. 당황한 괴한이 뒷산으로 도주했어. 놀란 가슴을 진정시키려던 함 씨. 그 순간, 새벽에 들었던 비명이 떠올랐어. 그날 새벽, 대체 무슨 일이 있었던 걸까.몇 시간 뒤, 함 씨네 집에서 좀 떨어진 한 외딴집에서, 한 남성의 시신이 발견됐어. 사망한 사람은 집주인 30대 노 씨. 시신 상태를 보니 너무 끔찍해. 이불에 덮인 채 피투성이로 발견된 노 씨는, 둔탁한 무기로 머리를 수차례 가격 당하고, 날카로운 흉기에 배를 10여 차례 찔린 채 살해됐어.이뿐만이 아니야. 뒷산에서 여성의 시신이 발견됐는데, 노 씨의 부인 전 씨였어. 나일론 끈으로 손이 묶여 있던 전 씨는, 남편 노 씨처럼 머리가 골절되고, 날카로운 흉기로 수차례 찔린 채 살해됐어. 끔찍한 살해 현장이야. 그런데 현장에 온 형사들이, 심각한 표정으로 이런 이야기를 해."큰일 났네. 도대체 이게 몇 번 째야?"수원에서 살인사건이 일어나기 일주일 전인 9월 25일, 경기도 평택에서 살인 사건이 발생했어. 그리고 이틀 뒤인 9월 27일에는 경기도 양주에서, 3일 후인 9월 30일에는 경기도 시흥에서 살인사건이 벌어졌어.그런데 피해자를 보면 더 놀라워. 평택에서는 일가족 4명이 살해됐어. 피해자는 70대 할머니와 11살, 7살, 4살 아이였어. 그리고 양주에서는 일가족 3명이 사망했어. 피해자는 부부와 3살짜리 아이였어. 시흥에서 벌어진 사건은 더 충격적이야. 피해자는 20대 여성, 그리고 3개월 된 갓난아이까지 무참히 살해됐어.그런데, 시흥에서 갓난아이까지 살해되고, 고작 이틀 만인 10월 2일, 수원에서 또 살인 사건이 발생한 거야. 노 씨와 전 씨, 30대 부부. 그럼 피해자 수는 총 몇 명이지? 11명이야. 불과 일주일 사이에 11명이 살해된 거야."살인 사건이 났는데, 굉장히 끔찍한 사건이고 경기도 일대에서 이틀 삼일 간에 사람이 죽는 거예요. 다들 불안해하고 신경을 곤두세우고 있었던 거죠."-이병훈, 사진기자"계속 사람이 죽으니까 북한 관련 소행이 아니냐… 그래서 국회에서까지 내무장관과 치안 본부장이 불려 갈 정도로 그때 그런 이야기가 들렸어요."-홍세호, 당시 청량리경찰서 형사형사들은 피해자와 관련 있는 사람, 그리고 범법자들을 상대로 수사를 시작했어. 그런데 수원에서 살인 사건이 발생한 그날 저녁, 경기도 성남의 한 파출소야. 20대 정도 된 여성이 다급하게 뛰어 들어와."형사님, 제발 저 좀 도와주세요."이 여성, 성남의 한 골프장에서 캐디로 일하는 이 씨였어. 그날 오후 이 씨는 퇴근 후 골프장을 나섰어. 어두컴컴한 길을 내려가 골프장 입구를 지나던 그때, 길 옆 숲에서 한 남성이 뛰쳐나오더니 이 씨를 덮친 거야. 순간 이 씨의 목에서 날카로운 뭔가가 느껴졌대. 칼이었어. 그러더니 이렇게 말해."내가 사람 한둘 죽인 놈이 아니거든. 까불지 말고 얌전히 있어."그리고 이 씨를 끌고 산속으로 들어갔어. 한참 동안 산을 오르던 이 남자, 갑자기 이 씨의 운동화 끈을 풀어서 옆에 있는 나무에 이 씨의 손을 묶었대. 그리고 끔찍한 성폭행을 저질렀어. 그런데 남자가 방심한 사이, 이 씨가 안간힘을 다해 손에 묶인 끈을 풀었어. 그리고 있는 힘을 다해 산 아래로 무작정 뛰어 내려갔어. 그때 마침, 지나가던 차 한 대가 눈에 보여 "아저씨 살려주세요!"라고 소리쳤어."트럭 운전사가 놀랐다는 거예요. 발가벗은 여자가 차를 세우니까. 차에 태우고 자동차 시트로 몸을 가리고 다음 검문소 앞에 내려주고 신고했다고 하더라고요."-홍세호, 당시 청량리경찰서 형사형사들은 이때까지만 해도 이 사건이 단순 성폭행 사건인 줄 알았어. 현장에서 이런 게 발견되기 전까지 말이야.사건 현장에서 발견된 가방 안에는, 이런 끈이 있었어. 수원에서 함 씨가 봤던 끈이 끊어진 두레박의 끈이랑 똑같아.그리고 'ㅇㅇ유리회사 창립 7주년 기념'이라고 적힌 수건도 발견됐어. 이 수건, 바로 시흥에서 살해된 피해자의 소지품이었어. 시흥 사건의 피해자 남편이 바로 이 회사에 다니고 있었거든.그리고 이런 것도 있었어. 혈흔이 묻은 망치.앞에서 일어났던 사건들은 하나의 공통점이 있었어. 부검 결과, 피해자 모두 두개골 골절이 있었다고 해. 그럼 이 피가 묻은 망치, 뭐겠어? 바로 이 망치로 피해자들이 살해당한 걸로 추정됐어. 범인이 이런 걸 현장에 놓고 갔던 거야. 지금 평택 사건부터 수원 사건, 그리고 성남 사건까지. 모두 한 놈이 저질렀을 가능성이 크다는 거야."동일범 소행이다, 한 사람이 그 범행 수법이라든지 범행 장소, 노약자들까지. 아 이게 '한 사람이 한 짓이다' 그래서 근처에서 살인 사건이 났다 하면, '이게 그 범인하고 연관된 게 아닌가?' '이거 한 사람 잡으면 해결이 될 것이다'라고 경찰도 생각을 했었고, 우리 취재하는 쪽도 그렇게 생각을 했었죠."-이병훈, 사진기자게다가 더 심각한 게 있어. 이 성남 사건과 수원 사건, 언제 벌어졌지? 9월 1일. 같은 날이야. 그러니까 수원에서 살인을 저지르고 그날 오후에 바로 성남에서 또 범행을 저질렀다는 얘기야. 끔찍한 살인마가 여기저기 돌아다니면서 계속 범죄를 저지르고 있는 거지.상황이 이렇다 보니까, 형사들은 수사본부를 차리고 수사에 박차를 가했어. 그런데 당시는 70년대야. CCTV가 있어 뭐가 있어. 사건은 계속 벌어지는데 단서는 하나도 없는 거야.연쇄 살인사건으로 전국이 발칵 뒤집어지던 그 시각. 김대두는 어디서 뭘 하고 있었을까? 용산의 한 극장에 있었어. 그런데 그때, 김대두가 갑자기 소리쳐."야! 너 이 자식 잘 만났다!"아까 김대두가 폭행죄로 징역 살았다고 했잖아. 그때 교도소에 같이 있던 동기야. 얼마 전에 이 동기를 우연히 만났는데, 그때 이 남자가 김대두의 돈을 훔쳐서 달아났대. 그런데 그놈을 그 극장에서 딱 마주친 거지. 일단 이 남자를 잡아끌고 한 산속으로 데려갔대."(김대두가) 벼르고 있는데 어디서 만났냐면, 용산극장이 있는 거기서 만난 거예요. '네 이놈 이리 와!' 꼼짝없이 따라오는 거지 미아리까지. (김대두가) 허리띠 풀어서 (교도소 동기의) 손 묶어놓고 그냥 돌로 깐 거야 머리를. 그러고선 그놈 청바지를 뺏어서, 그때 청바지가 참 인기가 있을 때거든. 미제 청바지 세탁소에서 세탁해 널어놓으면 사람들이 훔쳐 가고 그럴 때거든. 그게 탐이 나니까 그걸 벗겨서 세탁소에 맡긴 게 그 청바지예요."-홍세호, 당시 청량리경찰서 형사아까 그 피 묻은 청바지가 본인의 청바지가 아니라 오히려 피해자의 청바지를 벗겨서 가지고 왔다는 거지. 홍세호 형사가 아까 봤던 그 시신, 바로 이 교도소 동기였던 거야.그렇게 덜미를 잡힌 김대두. 경찰서에서 교도소 동기를 죽인 사실을 자백해. 조사를 마친 홍 형사의 선배가 진술실을 나가려고 하는데, 김대두가 대뜸 이런 말을 해."형사님, 제가 깐 놈이 그놈 하나겠어요?"사람을 더 죽였다는 얘기야. 그때부터 자신이 저질렀다는 살인사건을 술술 말하기 시작하더래. 확인을 해보니, 김대두가 말한 그 사건들이 진짜 벌어진 일들이었던 거야. 바로 이 경기도 일대에서 일어난 사건들이었어.그렇게 경기도 일대에서 벌어진 살인사건, 그리고 마지막 서울에서 발생한 교도소 동기 살인사건까지. 이 끔찍한 연쇄 살인사건의 범인 김대두가 검거됐어.사망자는 총 12명. 아까 처음 했던 말 기억나? 10명을 살해한 강호순, 그리고 13명을 살해했던 정남규, 15명을 살해한 이춘재보다 김대두는 더 많은 살인을 했다고 했잖아. 그렇다면, 김대두의 연쇄 살인 사건. 아직 끝나지 않았어.때는 약 두 달 전인 8월 13일 밤. 전라남도 광산군이야. 모두가 잠든 시간, 인적이 드문 외딴집 앞에 한 남자가 서 있어. 김대두야. 발소리를 죽이며 집에 들어가. 마당을 두리번거리더니 이걸 집어 들었어.절굿대와 낫이야. 이걸 들고 조심스레 방문을 열어. 김대두의 눈에 잠든 부부가 보여."낫하고 절굿대 가지고 범행을 저지른 거예요. 굉장히 끔찍한 거예요. 부인이 피해서 도망 나갔어요 마당으로. 도망치는데 따라와서 절굿대로 내리치고."-이병훈, 사진기자김대두는 잠들어 있는 60대 남성 안 씨를 낫과 절굿대로 무자비하게 내려쳤어. 이 소리에 잠에서 깬 부인 박 씨가 허겁지겁 도망가자 박 씨를 쫓아가서 절굿대로 또 무자비하게 폭행했어. 부인 박 씨는 다행히 목숨을 건졌지만, 남편은 그 자리에서 사망했어.첫 범행 후 유유히 도주한 김대두. 목포역에서 기차를 탔다고 해. 그런데 "야, 너 맞지?" 누군가 김대두에게 말을 걸어. 교도소에 같이 있었던 김 씨라는 남자야. 기차에서 대화를 나누던 두 사람은 이런 얘기를 해."야 우리 돈도 좀 필요하겠다, 작업 한 번 들어가?"그렇게 둘은 위험한 동행을 시작했어.9월 7일, 두 사람은 전남 무안에 있었어. 그날 새벽 철도를 걷던 둘은 한 구멍가게로 향했어. 이때 김대두의 손에 22cm 정도 되는 칼이 들려있어. 이걸 들고 가게로 들어가는 순간,"당신들 뭐야? 가게 문 닫았는데. 도.. 도둑이야!!!!"인기척을 느끼고 밖으로 나온 가게 주인과 마주쳐. 김대두는 칼로 남성을 무자비하게 찌르기 시작했어. 그 틈에 안으로 들어간 교도소 동기 김 씨는, 자고 있던 남성의 부인을 칼로 찔러 살해해. 그런데 그때, 잠에서 깬 6살짜리 아이가 막 울기 시작해. 뒤이어 방에 들어간 김대두. 6살밖에 안 된 아이까지 칼로 잔인하게 살해해. 끔찍한 범행을 저지르고 두 사람은 그 구멍가게에 있는 빵과 과자, 음료수를 먹었다고 해. 그렇게 무안에서 3명의 일가족이 살해된 거야.그 후 김대두는 서울로 올라와 교도소 동기 김 씨와 찢어지고 혼자가 됐지. 9월 10일, 서울 면목동에 있는 한 야산으로 갔어. 그곳에서 천막을 치고 살던 60대 남성을 발견해. 이 남성, 병을 고치기 위해 산에서 백일기도를 하던 중이었대. 김대두는 그 천막 안으로 들어가서 그 남자를 습격해. 그리고 그 뒤에 이 경기도 일대를 돌아다니면서 잔인한 범행을 이어나갔던 거야.그렇게 세상을 들썩이게 한 희대의 연쇄 살인범 김대두가 검거되면서, 55일 동안 이어졌던 광란의 살인극은 막을 내리게 됐어.김대두. 무려 17명을 살해했어."연쇄 살인 사건이 나오니까 그땐 정신이 하나도 없었어요. 기자들이 그냥 몰려와서 난리가 났어 하여튼."-홍세호, 서울 청량리경찰서 형사"그 당시에 보도를 아주 '희대의 살인마' 이런 제목이 붙었어요 기사 제목이. 아주 참혹한 사고로 본 거죠."-이병훈, 사진기자대체 왜 이런 짓을 한 건지, 그는 이런 말을 했대."김대두는 경찰에 '한 번 잘 살아 보겠다고 범죄를 했다. 나쁜 짓을 해서라도 돈을 벌어 끗발 나게 살고 싶었다'고 말했다."당시 김대두가 17명을 살해하고 뺏은 돈은 약 2만 5천 원. 지금으로 치면 25만 원 정도 돼. 고작 25만 원을 훔치려고 17명을 죽인 거야. 게다가 아무것도 모르는 어린아이, 갓난아기까지 살해했잖아. 대체 왜 그랬던 걸까? 그 이유에 대해 이렇게 답했어."어린애는 울어서 죽였어요. 몇 명 더 죽여봤자 마찬가지니까, 그냥 마구 죽였어요."모든 걸 자백한 김대두. 어떤 태도였을까? 이병훈 기자가 현장 검증 때 찍은 사진에 답이 있어.담배를 피우고, 웃기도 해."김대두가 현장검증 때 재연하면서도 실실 웃기도 했어요. 피해자 목을 이렇게 돌리는 장면까지 하면서. 하여튼 태연하고 어떻게 보면 뻔뻔스럽다고 할까? 비웃음인지 뭐 자조인지 그런 표정까지도 있었어요. 인간이 어떻게 그런 끔찍한 범죄를 저지르고도 죄책감이라든지 이런 게 좀 있어야 할 텐데. 그런 걸 못 느꼈어요 제가 보기에는."-이병훈, 사진기자당시 사람들은 김대두를 '살인귀(殺人鬼)'라고 불렀대.살인귀 김대두가 검거된 지 며칠이 지난 어느 날. 서울의 한 변호사 사무실이야. 당시 8년차 변호사인 이상혁 변호사에게 어느 날 후배 판사가 찾아와."부장판사가 어느 날 찾아와서 '선배님 살인범 한 놈이 있는데 도대체 말을 안 해요. 이름이 뭐야? 그래도 대답을 안 하고. 그놈 말 좀 하게 만들어주세요. (선배님이) 죄수들 교화를 한다면서요. 선배가 한번 만나봐 주세요'"-이상혁, 변호사후배 판사가 말하는 살인범, 바로 김대두야. 그간 여러 수용자들을 봤던 이 변호사도 이 정도는 진짜 처음 보는 범죄자야. 이상혁 변호사는 큰맘 먹고 후배의 부탁을 들어줘. 이 변호사, 범죄자는 꼭 제대로 처벌하고 올바른 길로 이끌겠다는 신념이 있었거든.그렇게 이 변호사가 김대두를 만나러 구치소로 갔어. 긴장되는 마음으로 접견실에 앉아서 기다리는데, 간수들과 함께 김대두가 들어오더래. 앞에 앉은 김대두에게 이 변호사가 말했어."나는 너를 도와주러 온 사람이야. 그러니까 마음 편안하게 갖고, 무슨 일이 있었던 건지 나한테 말을 해 봐봐."김대두는 입을 꾹 닫고 아무 말도 하지 않아. 그 뒤로도 몇 번을 찾아갔지만 입을 열지 않았어. 그렇게 다섯 번째 접견을 하는 날. 여전히 입을 닫은 김대두에게 이 변호사가 대뜸 물었대."대두야. 너 이름은 누가 지어줬니?"그러자 뜻밖에 김대두가 입을 열었어."아버지가요.""큰 대, 말 두 자구나. 아버지가 큰 사람 되라고 지어주셨는데, 그럼 큰 사람이 돼야지 이게 뭐야."이 얘기를 들은 김대두 어떤 반응이었을까? 의외로 이 얘기를 듣고 김대두가 "죄송합니다"라며 그제야 눈물을 흘리면서 잘못했다고 하더래. 그렇게 김대두는 재판을 받게 됐어."그때는 이미 모든 것을 포기한 뒤예요. 변명도 안 하고 억울하다 죽기 싫다 그런 얘기도 없고. (김대두가) 네 잘못했어요. 잘못했다고 시인하고, 저세상에 가서 죄 갚음을 하겠다... 말도 간단해요. (나한테는) 수고했소, 수고했시라우…"-이상혁, 변호사그는 모든 혐의를 인정했다고 해. 1976년 12월 28일. 그는 형장의 이슬로 사라지게 돼. 그렇다면, 김대두 연쇄 살인 사건. 이대로 끝나는 걸까?이 편지를 봐봐.편지를 보낸 사람은 김대두. 받는 사람은, 김혜원 권사. 30년 동안 여러 사형수를 만나며 교화 활동을 한 '사형수의 대모'라 불리는 분이야. 1975년 김혜원 권사는 구치소에 있는 김대두에게 편지를 보냈어."그때가 50년 전의 일인데 지금도 그 기억은 생생해요. 김대두의 주소도 모르고 무조건 편지를 쓴 거예요. '당신이 외로울 때 친구가 되고 싶다' 그 이야기를 썼어요. '그런 흉악범이 설마 답장을 할까?' 내 마음이 시키는 대로 해 본 거예요. 그런데 2주 후에 답장이 왔더라고요. 깜짝 놀랐죠."-김혜원 권사그에게 받은 답장이 바로 이거야."저는 사치와 허영심에 사로잡혀 허황 방탕한 생활을 삼고. 범죄의 소굴에서 벗어나지 못하고 기생충같이 사는 인생이 되고 말았습니다. 사모님, 이 파리 목숨보다 못한 죄인이 하느님 앞에 용서를 받을 수 있을까요?"-김대두의 편지 中그 후 여러 번 면회를 한 김혜원 권사는 김대두를 만났을 때 들은 이야기를 아직도 잊지 못한다고 해."언젠가 한 번 이런 이야기를 하더라고요. 피해자들에게 참 죄송하다고. 피해자들에게 그 얘기를 전해주고 싶다고. 그러면서 저한테 부탁이 하나 있다고. '뭐냐?' 그러니까, 자기는 이렇게 젊고 건강한데 (사형 집행 후) 자신의 시신을 다 누군가에게 기증하고 싶대. 요샛말로 깜놀, 깜짝 놀랐죠. '이 흉악범도 이렇게 인정이 있나? 정이 있나?'"-김혜원 권사그 뒤로 김혜원 권사는 김대두가 사형을 받기까지 1년 동안 편지를 계속 주고받았어.김대두로부터 받은 편지야. 많이 받았지. 그런데 갑자기 왜 이 이야기를 꺼낸 걸까? 김대두가 사형을 받고 약 30년이 흐른 2003년. 한 남자가 김혜원 권사의 집을 찾아왔어. 그리고 이렇게 말해."권사님께서 김대두가 쓴 편지를 갖고 계시다 해서 찾아왔습니다. 제가 그 편지를 꼭 보고 싶습니다."그를 직접 만났어."안녕하세요. 저는 25년 차 영화감독 김봉한입니다. 김대두 소재로 '보통 사람'이라는 영화를 만들었습니다. 그때 당신만 해도 신문 기사에서 '오늘의 뉴스'라는 짧은, '오늘의 역사'라고 기사가 나왔었는데, 우리나라 최초의 '연쇄살인마 김대두 사형 집행'이란 그 한 줄짜리 기사를 보고 '어? 내가 모르는 우리나라 최초의 연쇄살인마가 있었네?' 라고 생각하면서 '이 사건을 한번 다뤄보면 어떨까?' 사회적인 측면에서 김대두라는 살인마를 한번 바라보고 싶어서 시작하게 됐죠."-김봉한, 영화감독김봉한 영화감독. 그는 우연히 이 김대두 사건을 알게 됐고, 이 사건을 모티브로 한 영화 '보통 사람'을 만들었어. 한창 영화 시나리오를 쓸 때 김혜원 권사를 찾아가 이 편지들을 받아보게 된 거야. 그런데, 이 편지들을 본 김봉한 감독. 뭔가 이상하더래."김혜원 권사님과 김대두가 나눴던 봉함엽서, 교도소 전용 엽서를 받아보게 됐죠. 그 엽서를 받아본 순간 강한 의심이 들었죠. 첫 번째는 필체였고요. 딱 봐도 '같은 사람이 쓴 건가?'라는 의문이 들었거든요. 여기 보시면 필체들이 다 달랐고. 아니면 누가 써줬거나, 라는 추측을 하게 되면서 알아보기 시작한 거죠."-김봉한, 영화감독김 감독은 편지를 보면 볼수록 한 사람이 쓴 것 같지 않다는 거야. 편지마다 필체가 달라. '꼬꼬무'는 이 편지를 가지고 필적 감정을 해봤어."일단 필적의 특징에 있어서는 가장 중요한 것으로 제가 봤을 때는, 느낌표 같은 기호를 표기하는 데 있어서 굉장히 희소성 있게 작성하는 특징들이 보였고.'김'자 같은 경우에 받침 'ㅁ'을 가로세로 비율로 본다면 약간 세로에 가깝게 기재하는 그런 특징들도 보이고.좌획이 전체적으로 우상향이라고 필획들이 가로로 된 모음이라든지 필획들이 우상향을 가리키고 있어서 그냥 눈으로 봤을 때 약간 기울어져 보이는, 좌획을 구성하는 특징들이 있어서. 전체적으로 동일인이 작성한 것으로 보는 것이 합당하다고 생각합니다."-서한서, 필적 감정인'꼬꼬무'는 필적 분석 전문가 세 명에게 감정을 의뢰했고, 모두 같은 분석 결과가 나왔어. 이게 모든 편지의 필체를 자세히 보면, 비슷한 부분이 많대. 그럼 왜 글씨가 다르게 보인 걸까? 전문가는 그 이유를 '필기구' 때문이라 봤어.초반에 쓴 편지는 볼펜으로 작성했고, 나중에 쓴 편지들은 연필로 썼어. 필기구가 달라지면서 필체가 달라졌을 가능성이 큰 거야."사람은 글씨를 매번 똑같이 쓸 수가 없습니다. 예를 들면, 제가 이 자리에서 제 이름을 열 번 쓰더라도 마치 복사한 것처럼 똑같은 형태로 쓸 수 없고 당연히 조금씩 달라져야 됩니다. 필적의 내용들 자체들이 조금씩 달라지고 있는 특징들은 보이는데, 저희들이 필적 감정을 할 때, 특정 부분이 조금 달라, 이 부분의 길이가 좀 달라, 이 부분의 형태가 좀 달라, 그래서 필체가 다르다고 판단하는 것은 아닙니다. 대략 한 70% 정도의 유사성이 있으면 동일인이 작성한 것으로 판단하고 있습니다."-서한서, 필적 감정인그런데 이뿐만이 아니야. 진짜 의혹은, 지금부터 시작이야.아까 김대두가 '돈을 벌어서 끗발나게 살고 싶다'라고 얘기했잖아. 김 감독은 이런 범행의 '목적'이 이상했대."보통 돈이 목적이면 '강도 행각을 하겠다'고 하게 되면, 돈 있는 집으로 가는 게 맞는데 가장 가난하고 불쌍한 집으로 갔고. 괴도 뤼팽처럼 부잣집을 터는 것도 아니고. 왜? 라는 질문이 계속 드는 거죠. 아무런 이야기가 없이 '왜 죽였대?' '몰라 그냥 죽였겠지' 이렇게 넘어가는 거죠."-김봉한, 영화감독강도가 목적이었으면 왜 굳이 가난한 집에서 돈을 훔치고 그 많은 사람을 살해했던 걸까?두 번째 의혹은 바로 '수법'이야."저도 되게 궁금했던 게, 여기서 (범행장소를) 어떻게 이동했을까? (김대두는) 운전면허도 없었던 걸로 기억하거든요. 지금 보면 (범행하러) 계속 왔다 갔다 하는 거죠. 당시에는 교통편도 굉장히 안 좋았고, 기차를 타고 다니면서 범행을 했다는 건데. 그게 과연 가능할까?"-김봉한, 영화감독사건이 발생한 장소, 처음에 전라남도에서 시작해서 경기 남북부, 그리고 서울까지. 게다가 2, 3일 간격으로 사건이 벌어지기도 했잖아. 차도 없는 김대두가 55일 동안 여기를 다 돌아다니면서 범행하는 거 가능할까?김 감독이 제기한 다음 의혹은 '변화'야. 이건 김대두가 김혜원 권사의 자녀에게 보내는 편지 내용이야."5월은 푸르구나 어린이 세상! 건강한 몸으로 무럭무럭 공부 열심히 하여 국가와 사회에 훌륭한 사람이 될 수 있게 굳건한 믿음으로 붙들어 주시옵소서. 5월은 푸르구나 우리들은 자란다. 5월은 어린이날 어린이 세상."-김대두 편지 中그런데 김대두, 3개월 된 갓난아기까지 잔인하게 살해했잖아. 그런 사람이 갑자기 이런 편지를 보낸다? 이해가 안 됐다는 거야. 게다가 김혜원 권사는 김대두에게 한 달에 영치금을 2천 원씩 넣어줬대. 그런데 어느 날, 김대두가 "이제 이런 거 필요 없다"고 말하더래."그때(1976년) 한 달에 2천 원씩을 넣어줬어요. 그랬는데 어느 날 그러는 거예요. 영치금 넣지 말래요. 그래서 깜짝 놀랐지. '왜? 돈이 모자라서?' 그랬더니 그게 아니라, 제가 집사님을 만나려고, 만나고 싶어 하는 게 마치 돈에 끌려서 그러는 치사한 인간이 될까 봐 겁이 나니까 넣지 말라고 하더라고요. 깜짝 놀랐어요. 저 흉악범 속에도 저렇게 염치를 아는 저런 또 순수한 마음이 있구나."-김혜원 권사영치금도 교도소 안에 있던 소년수들한테 양말과 우표를 사주는데 다 썼다고 해. 갓난아기까지 그렇게 잔인하게 살해했던 흉악범이 갑자기 변한 게, 김 감독은 이해가 되지 않았다고 해.이런 의혹들이 꼬리에 꼬리를 물면서 의문점 하나가 머릿속을 계속 맴돌았대. '정말 김대두가 17명을 다 죽인 게 맞을까?' 하는 거야."제 개인적인 추측은, 김대두는 살인을 했다, 그런데 다 했을까? 이 많은 사람을? 김대두의 죄를 미화하는 게 아니라, 저의 가장 큰 궁금증은 왜? 였거든요. (진실은) 저도 몰라요. 김대두가 다 한 짓인지 아닌지. '정말 네가 다 죽였어?' 그 부분이 굉장히 궁금한 거예요. 만약 김대두가 (17명을) 다 안 죽였다고 가정하면, 피해자분들은 누가 우리한테 피해를 줬는지도 모르고 그냥 묻혀서 지나가 버리는 거죠."-김봉한, 영화감독이렇게 일각에서는 김대두 사건에 대한 의혹을 제기하기도 했어. 그래서 '꼬꼬무'가 한번 확인을 해봤어. 먼저 첫 번째 의혹. 강도가 목적이었다면 왜 부잣집이 아닌 외딴집만 골랐을까?"이게 범행의 방법을 보면 불필요한 살생을 너무 많이 했고요. '오버킬'이라고 하는 너무 많은 공격을 해서 피해자의 시신 상태가 무척 참혹한 상황들이었죠. 범인의 내면에 있는 통제하지 못하는 욕구나 충동이 범행 현장에서 발휘되는 거예요. 범행의 성공을 위해서는 자기가 필요한 목적 달성하고 현장을 떠나야 되는 것이거든요. 김대두의 본질적인 특성은 내면에 응축된 분노라고 볼 수 있겠죠."-표창원, 범죄심리분석 전문가"김대두의 자백은 '내가 잘 먹고 잘 살기 위해서 했다'고 하지만 오히려 '사람을 죽이는 데 더 집중하고 있다' 이런 생각이 드는 게, 범죄 현장에 나타난 피해자에 대한 과인 살상을 보면서, 오히려 금전적인 문제인 것보다는 사회적인 적대감이 표현된 사건이 아닌가."-승재현, 한국형사법무정책연구원 선임연구위원근본적인 이유는 뭐다? 분노. 김대두는 살인을 저지르기 전 폭행사건으로 교도소에 갔다 왔잖아. 출소 후에 돈을 벌겠다고 여기저기 다녔지만 사회로부터 외면받았다고 해."그동안 거칠게 살았죠. 가난한 가정에서 배우지도 못하고, 막노동 같은 거 하다가 언쟁도 하고 싸움도 하고 폭력도 하고 그랬겠죠. 거친 황야에서 들짐승처럼 살았던 사람이잖아요."-김혜원 권사"(내가 김대두에게) 일을 해서 돈 벌면 되는데 왜 그래? 사람을 죽여? (김대두가 말하길) '돈 줄 사람이 없어요'. 애당초 일해도 소용없다는 거지. 돈벌이가 안 된다고. (사회에서) 사람 대접 못 받았다고. 그런 얘기도 하고."-이상혁, 변호사그가 범행을 저지른 본질적인 이유는 돈이 아니라, 출소 후 자신을 받아주지 않는 사회에 대한 분노를 표출했던 거지. 김대두는 사형 집행 직전, 마지막으로 이 말을 남겼다고 해."나 같은 놈이 다시는 나타나지 않는 사회를 만들어주세요."김대두는 55일이라는 짧은 기간 동안 어떻게 전국을 돌며 17명을 살해할 수 있었을까."김대두 같은 범인의 특성은, 그다지 치밀하지 않고 계획적이지 않고 대단히 충동적인 범죄자란 말이죠. 김대두가 저질렀던 범죄는 (이전에) 폭력밖에 없어요. 그러다 보니 그가 목표를 했던 건 돈이지만, 돈 많은 곳이 어디 있는지도 모르고, 어떻게 훔쳐야 할지도 몰랐습니다. 돈 많은 집, 돈이 많은 금은방이나 은행이나 이런 곳은 당연히 자기보다 힘센 사람이 지키고 있으리라는 생각이 있다 보니 엄두도 못 냈던 거죠. 사기, 남들 만나서 정보를 캐고, 거기에 대해서 깜빡 속을 만한 뭔가를 얘기하고. 이런 걸 하려면 많은 시간이 필요하죠. 김대두의 범행은 그냥 외딴집 찾아서 밤에 들어가서 죽이고 돈 뺏어오면 되는 거예요. 그게 무슨 준비가 필요합니까?"-표창원, 범죄심리분석 전문가게다가 이걸 봐봐."김대두가 범행 장소를 주로 경기도 일대로 택한 것은, 수원교도소에서 복역할 당시 이 일대에서 자주 출역하여 지리에 밝기 때문이라고 했다."출역은 수용자들이 교도소 내부 혹은 외부에 있는 작업장에서 노동하는 걸 말해. 과거에 수원교도소에 복역을 했을 때 출역해서 경기도 일대를 다녔기 때문에 지리적으로 눈이 밝았을 거야. 그러니 55일 동안 이렇게 범행하는 게 가능했을 거라는 거지."사건을 보면 범행 장소는 김대두가 경기 수도권에서 자기가 아는 장소로 옮겨가고 범행을 저지릅니다. 때문에 (55일 동안 범행이) 일어날 수 있는 가능성은 그대로 있다는 말씀드리겠습니다."-승재현, 한국형사법무정책연구원 선임연구위원그러면 그렇게 잔인했던 흉악범이 갑자기 모든 걸 속죄하고 태도를 바꾼 이유는 뭘까? 바로 '비겁함' 때문이래."김대두를 보면 굉장히 겁 많은 사람입니다. 너무너무 무참하게 사람을 죽입니다. 김대두가 자신의 몸이 왜소하다는 걸 분명히 깨닫고 외딴곳에 가서 굉장히 취약한 사람들만 죽입니다."-승재현, 한국형사법무정책연구원 선임연구위원"피해자에 대한 공격의 양태를 보자면, 이건 해서는 안 되는 행동이거든요. 그런데 두렵고 용기가 없고 자신 없고 비겁하므로, 혹시라도 누군가가 현장에 살아있으면 신고할까 봐, 자기가 들킬까 봐, 이런 모습이 나타난다고 볼 수 있어요. 범죄를 저지르면서 이걸 성공할 수 있을까? 라는 불안감, 성공해야 한다는 의지, 걸리지 않을까라는 어떤 두려움. 이런 것들이 뒤섞여서 흥분 상태가 되기 때문에, 후회나 죄책감 같은 것들을 잘 느끼지 못해요. 피해자에 대한 공감도 못하고. 딱 검거된 이후에는 그게 밀려오는 거죠. 그러면서 이제 후회와 반성이 밀려오게 되는 경우들이 많거든요."-표창원, 범죄심리분석 전문가아까 범행을 한 근본적인 이유가 뭐라고 했지? 사회에 대한 분노였다고 했잖아. 거기에 범행이 들킬지도 모른다는 두려움까지. 온갖 감정이 뒤섞인 상태로 눈에 보이는 모든 사람을 살해했던 거지. 그렇게 검거가 되고 사형을 선고받았을 때, 어떻게 됐을까? 모든 걸 포기했겠지.그럼 이제 정말 다 끝난 걸까? 50년이 지난 지금의 관점으로 봤을 때, 김대두 사건은 '증거'가 없는 사건이라고 해. 이게 없어서, 김대두가 과연 이 모든 사건의 범인이 맞는지, 정말 17명을 살해한 그 연쇄살인범이 맞는지, 의문이 계속 제기되는 거라고 해."지금의 사법 기준, 그리고 관행, 수사와 기소의 기준에 비춰 본다면, 김대두는 연쇄살인범으로 기소 못합니다. 증거가 없어요. 판결문에 적시한 증거는 자백진술, 목격진술, 그리고 부검 소견서에서 나온 피해자에게서 발견된 상처와 진술에서 이야기한 상처가 일치한다는. 마지막으로 김대두의 전과. 과연 오늘날 재판정에 그렇게 증거를 내세웠을 경우에, 처음에 기소조차 될 수 있었을까요? 안 됩니다. 그러다 보니까 지금의 시각으로 이 사건을 들여다봤을 때, '과연 이게 동일범의 소행이 맞아?' 라는 의심을 하게 되는 거죠. 그건 당연한 거고 합리적 의심이라고 볼 수 있어요."-표창원, 범죄심리분석 전문가"저희 형사소송법에는 자백 배제 법칙이라는 게 존재합니다. 직접 증거 없이 유죄 판결을 하기에는 자백만으로는 쉽지는 않아요."-승재현, 한국형사법무정책연구원 선임연구위원이 사건, 김대두가 했다는 증거가 없다는 거야. 당시 판결문에 의하면, 그 어디에도 김대두의 흔적이 발견됐다는 내용은 없어. 10월 8일, 김대두는 검거된 그날 모든 걸 자백했다고 했어. 다음 날인 10월 9일, 언론은 대한민국 최초의 연쇄살인마를 검거했다는 소식을 앞다퉈 보도했어. 그리고 10월 10일, 검거 이틀 만에 김대두의 현장 검증이 이뤄졌어. 김대두의 자백 이후 수사기관은 증거를 보강해서 꼼꼼히 수사한 게 아니라, 대한민국 최초 연쇄살인마라는 타이틀과 연쇄살인 사건을 해결했다는 걸 알리는 게 더 중요했던 것처럼 보여.그렇다 보니 지금 시선으로 봤을 때, '최초'라는 타이틀에 비해 수사 내용은 뭔가 비어있는 것처럼 느껴지게 되는 거지."만약에 지금 같은 경우에는 증거들이 사실 굉장히 쉽게 나올 수가 있겠죠. 범죄 현장에서 나오는 DNA, 혈흔, 지문, 족적, 주변에 있는 CCTV. 그 당시에는 지금 바라보면 다 없었던 거거든요. 당시에 조금 천천히 갔으면, 수사를 천천히 했으면 (어땠을까) 여론이 집중되는 사건에 대해서는 급할 수도 있어요. 하지만 여론이 집중될수록 조금 더 천천히 꼼꼼하게 갔으면 좋겠다…"-승재현, 한국형사법무정책연구원 선임연구위원시간은 벌써 50년이 흘렀고, 이제는 아무런 증거도 남아있지 않아. 진짜 만약에라도 김대두가 17명의 피해자 중 한 명이라도 본인이 살해한 게 아니라고 한다면, 그런 상황에서 억울한 피해자가 생긴다면 누굴까?"만약에 그 아홉 건 중에 단 한 건이라도 김대두의 범행이 아닌 게 섞여 있다면, 희생자들, 또 그 가족분들은 나쁜 놈 아무나 잡아서 '살인범이에요' 라고 하면 한이 풀리실까요? 그러면 그 사건의 범인은 책임지지 않은 거잖아요. 처벌받지 않은 거잖아요. (시간이 걸려도) 정확한 진실을 규명해야 해요. 무덤 속에 있더라도 그가 범인이라면 밝혀내야 합니다. 그게 범죄 수사가, 경찰이 존재하는 이유이기 때문이죠. 하나하나 따져보고 처음에 한 번 검사하고 또 복검 또 한 번 하고, 완전히 의혹이 없어지고 누구도 억울하지 않도록 해야 되는 거죠."-표창원, 범죄심리분석 전문가김봉한 감독이 김대두 사건을 모티브로 영화 '보통 사람'을 만든 데에는 이런 의미가 있다고 해. 한 사람, 혹은 한 사건에 대해 표면적으로만 보지 말고 한 번 더 '이건 왜일까?'라는 고민을 해보자는 거야.강력범죄 사건일수록 확실한 증거를 통해 의혹을 끝까지 밝혀내야 한다는 것은 50년이 지난 지금도 너무나 여전히 유효하지. 시대를 막론하고 수사의 결론을 성급하게 내린다면, 사건을 미궁에 빠뜨리고 수사기관에 대한 불신을 만들게 돼. 그건 모두를 불행하게 만드는 일이겠지. 오늘의 이야기는 여기까지야.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)