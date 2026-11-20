▲ 김건희

이른바 '3대 의혹'으로 징역 4년 형을 확정받은 김건희 씨가 법정에서 도이치 주가 조작 혐의 유죄와 관련해 "죽어도 이해하지 못하겠다"고 토로했습니다.김 씨는 함께 법정에 있던 법조인들을 향해 "언제까지 정치 눈치 보면서 할 것인가"라고 쏘아붙이기도 했습니다.김 씨는 오늘(20일) 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사) 심리로 열린 정당법 위반 혐의 사건 공판에서 피고인 신문을 받으며 이같이 말했습니다.이 사건은 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 김 씨가 특정 후보를 당 대표로 밀려고 통일교 측과 공모해 교인들을 대거 입당시켰다는 내용으로, 지난 19일 대법원에서 선고된 사건과 별개입니다.김 씨 변호인은 재판부에 "어제 재판 결과가 나오고 (김 씨) 건강 상태가 안 좋아서, 전체적으로 진술을 거부할 것 같다"고 알렸습니다.김 씨도 "오랜 기간 건강에 문제가 많아서 여러 질문에 답을 드리기 곤란하다"며 "개괄적인 입장을 말하는 것으로 피고인 신문을 대신했으면 좋겠다"고 밝혔습니다.그는 "(건진법사) 전성배 씨의 부탁으로 윤영호(전 통일교 세계본부장)와 인사차 한두 차례 통화했을 뿐"이라며 "그런데 어느 순간 전화 한 통이 통일교 청탁·알선수재가 됐고 정당법 위반이 됐다"고 주장했습니다.이어 "일관되게 말씀드리지만 제가 어떤 식으로 관여한 사실은 없다"며 "국민의힘 당 대표 선거에서 김기현이든 권성동이든 누굴 지원하는 대가로 공천을 약속한 사실이 없고, 더 정확하게는 당 대표 권한이나 지위 그런 거 솔직히 잘 모른다"고 말했습니다.김 씨는 "비례대표가 뭔지, 간단한 상식도 없었다"며 "특히 권성동은 '검수완박'부터 검찰총장까지 지냈던 우리 남편과 철학이 맞지 않아서 그에 대한 지원을 요청할 이유는 없었다"고 항변했습니다.미리 준비해 온 입장을 밝힌 김 씨는 이후 특검팀 측 질문에 몇 차례 진술을 거부하다가 "제가 하지 않은 말에 관해 묻지 말아달라"고 요구했습니다.그러면서 "어제 대법원 판결을 받았는데, 저는 왜 도이치 주가 조작이 유죄를 받았는지 죽어도 이해 못 하겠다"며 한숨을 쉰 뒤 "여기 다 법조인들인데 한 번쯤은 왜 이 직업을 택했는지 생각해 보시라. 언제까지 정치 눈치 보면서 할 것인가"라고 주장했습니다.김 씨는 이후 울먹이며 "제가 한숨도 못 잤습니다. 억울하고 비통한 마음에서 말이 나왔다. 죄송하다"고 말했습니다.그는 1시간가량 이어진 피고인 신문이 끝나고 추가 발언 기회를 얻자 "저는 우리가 어쨌든 지금 정치권의 영향을 받고 있다고 생각한다. 특검도, 판사님도, 국민도…"라고 말하기도 했습니다.이어 도이치모터스 주가 조작 유죄 판결을 재차 언급하며 "한 사람을 죽이는 게 낫다. 제가 하지 못한 억울한 이야기가 많다"고 한탄하기도 했습니다.김 씨는 "어제 도이치모터스… 대법관분들이 제 사건을 들여다봤는지 의문"이라며 재판부를 향해 "죄를 안 받고자 하는 것도 아니다. 흔들리지 않았으면 좋겠다"고 말했습니다.이 사건을 맡은 서울중앙지법 형사합의27부는 앞서 김 여사의 '3대 의혹' 사건 1심 담당 재판부와 같습니다.당시 1심은 도이치모터스 주가 조작 관련 혐의를 무죄로 판단했습니다.대법원은 3대 의혹 중 도이치모터스 주가 조작 혐의 일부 유죄, 통일교 금품 수수 혐의 유죄, 명태균 여론조사 관련 혐의는 무죄로 보고 징역 4년과 벌금 5천만 원을 선고한 원심을 확정했습니다.